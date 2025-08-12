Los móviles Samsung que ya han recibido la actualización Android de agosto de 2025

Cuando no ha pasado ni una semana desde que Google anunció la actualización Android de agosto de 2025, Samsung ya se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a actualizar los mejores terminales de su catálogo con el último parche de seguridad de Android, el correspondiente al mes de agosto.

A continuación, te pasamos a detallar cuáles son los smartphones de Samsung que ya han recibido la actualización de seguridad de agosto de 2025, la cual irá llegando a más dispositivos de la marca surcoreana de aquí a comienzos del próximo mes de septiembre.

Estos son los 7 terminales de Samsung que ya se han actualizado con el parche de seguridad de agosto

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, Samsung ya ha empezado a desplegar la actualización Android del mes de agosto en sus dos últimas generaciones de smartphones de la familia Galaxy S y se espera que se expanda a los modelos de otras series como los Galaxy Z y los Galaxy A a lo largo de estos próximos días y/o semanas.

Por lo tanto, a día de hoy, los 7 móviles de Samsung que ya han recibido la actualización Android de agosto de 2025 son los siguientes:

Como no podía ser de otra forma, esta nueva actualización de software incluye el parche de seguridad de agosto de 2025, el cual corrige más de una treintena de problemas relacionados con la seguridad y la privacidad. De entre todos ellos debemos destacar 6 vulnerabilidades críticas solventadas por la propia Google, entre las que se incluyen dos fallos de seguridad de Qualcomm que ya habían sido explotados, y otros 18 parches de Samsung que reparan vulnerabilidades de seguridad que solo afectaban a los dispositivos Galaxy.

Además, este nuevo parche de seguridad de Android también soluciona unos cuantos fallos generales detectados en la interfaz de usuario en versiones previas, y mejora la estabilidad y el rendimiento de estos 7 terminales de gama alta del fabricante de Suwon.

Si tienes un Samsung Galaxy S25 o un Galaxy S24 y quieres comprobar si ya te ha llegado esta nueva actualización de seguridad, simplemente debes entrar en el panel de Ajustes de tu smartphone y acceder al apartado Actualización de software.

Una vez que ya la tengas disponible, tan solo toca en el botón Descargar e instalar y deja que One UI se encargue de actualizar tu móvil Samsung con el parche de seguridad de Android más actual.