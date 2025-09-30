Movistar estrena su baliza V16 conectada, obligatoria en carretera desde 2026

A partir del 1 de enero de 2026 los conductores españoles dirán adiós a los triángulos de emergencia. En su lugar, será obligatorio llevar en el coche una baliza V16 conectada, capaz de avisar de manera automática a la Dirección General de Tráfico (DGT) cuando un vehículo queda detenido en la carretera.

Movistar ha decidido adelantarse a la entrada en vigor de la norma y ya ofrece en España su propia baliza, desarrollada junto a Telefónica Tech. Se trata del modelo Fase Light, que incorpora conectividad NB-IoT y una tarjeta SIM anónima con 12 años de servicio incluidos sin coste adicional, con lo que garantiza el enlace directo con la plataforma DGT 3.0.

Qué ofrece la baliza y cuánto cuesta

La obligatoriedad de la baliza tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en situaciones de emergencia. A diferencia de los triángulos, que obligan al conductor a salir del coche para colocarlos en la calzada, este dispositivo puede instalarse fácilmente sobre el techo gracias a un imán integrado.

En el caso de la de Movistar, una vez encendida, emite luz LED visible a un kilómetro de distancia en 360 grados y envía de forma automática la posición exacta del vehículo a la DGT. Los datos transmitidos son siempre anónimos, lo que garantiza la privacidad del usuario.

En cuanto a la construcción, el dispositivo está diseñado para resistir golpes y caídas. Cuenta con certificación IP54, que asegura protección frente a polvo y agua, por lo que puede utilizarse sin problema en condiciones meteorológicas adversas. La integración de la conectividad NB-IoT, una red pensada para dispositivos de bajo consumo, permite que la baliza se mantenga operativa durante toda su vida útil sin que el usuario tenga que preocuparse por el servicio de red.

Puede adquirirse en las tiendas de Movistar, pero también en la web oficial, app Mi Movistar o llamando al 1004. El precio es de 49,90 euros para una unidad, aunque también se ofrece en modalidad de financiación dentro del catálogo miMovistar por 2 euros al mes durante 24 meses. Existe además un pack con dos unidades por 89,90 euros, o desde 3,60 euros al mes con la misma financiación.

Con la llegada de 2026, cada vehículo en circulación tendrá que disponer de una baliza V16 conectada. El lanzamiento de Movistar adelanta a los conductores la posibilidad de cumplir con la normativa con un producto ya validado, que combina geolocalización, conectividad y resistencia, y promete reducir riesgos al quedar detenido en la vía.