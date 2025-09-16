Movistar lanza una suscripción para tener el último iPhone

Movistar ha lanzado un nuevo programa que permitirá a sus clientes tener el último iPhone. Se llama 'Movistar Swap' y consiste en pagar una cuota mensual por la cesión de uno de los móviles de Apple para, al 24º mes, poder cambiarse al último modelo.

También es posible seguir pagando la cuota mensual hasta abonar el precio completo del iPhone en Movistar, que, igualmente, será más bajo para sus clientes que comprarlo de forma independiente, y, tras ello, quedártelo por 1 euro. Sin embargo, la clave del programa es que facilita tener uno de los modelos más avanzados del smartphone, al poder reemplazarlo.

Así puedes tener el último iPhone en Movistar

Los clientes de la operadora pueden beneficiarse del programa. Eso sí, según se detalla en la Comunidad Movistar, se necesita una antigüedad de 6 meses con la compañía para acceder al programa. El motivo de ello es que existen limitaciones en la solicitud de terminales, especialmente de alta gama, como los iPhone.

Una vez cumplas esta condición, podrás alquilar a largo plazo uno de los últimos móviles de Apple. Dependiendo del modelo, abonarás una u otra cantidad, ya que no es lo mismo, por ejemplo, el iPhone 17 que el 17 Pro Max, al igual que tampoco es idéntica la capacidad de almacenamiento en un mismo modelo.

Durante 24 meses disfrutarás del dispositivo. Sin embargo, y aquí entra la clave del programa, tras ese mes podrás elegir si continúas pagando el dispositivo para quedártelo en propiedad por 1 euro más o renuevas el contrato para pasarte al último modelo.

Si eliges lo último, podrás cambiarte a cualquiera de las nuevas versiones de iPhone. No estarás ceñido al mismo modelo (iPhone normal, Pro, Pro Max...) que elegiste en su momento. Por ejemplo, si escogiste un iPhone 17 y, en el momento, ya hay iPhone 19 Pro Max, podrás optar por este último en vez del iPhone 19. Lo mismo al contrario o con otros modelos, como el Pro y el Air.

Según indica Movistar en su web, el cliente no tendrá que pagar nada extra al renovar. Mientras el iPhone esté en condiciones funcionales, como detallamos a continuación, no habrá pagos extras.

Así debe encontrarse un "iPhone funcional" para Movistar:

- Enciende y carga

- No tiene bloqueos de cuentas (Apple ID, contraseñas, etc.)

- No tiene roturas graves en pantalla, cámara, marco o trasera

- No tiene daños por agua

Lo que sí acepta la operadora son arañazos, "desgaste normal", batería usada o esquinas marcadas.

Eso sí, la compañía de Telefónica también permite renovarlo con daños graves (pantalla rota, no enciende, etc.), pero entonces sí se aplicará un cargo adicional, según el daño. Se te comunicaría el importe antes de cerrar la operación.

Por último, la marca indica que el cliente primero recibirá el nuevo iPhone y tendrá hasta 15 días para entregar el antiguo, el cual se recoge al domicilio. Este modus operandi permite que en ningún momento el cliente esté sin móvil.