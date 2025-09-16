Movistar tira el precio de uno de sus mejores paquetes con fibra, móvil, televisión y todo el fútbol... pero solo si cumples esta condición

Movistar ha dado un golpe sobre la mesa con una de sus promociones más agresivas de los últimos años. La operadora ofrece un paquete que combina fibra óptica, líneas móviles, televisión y todo el fútbol por solo 45 euros al mes durante el primer año. Una propuesta que, en condiciones normales, tendría un coste de 134 euros mensuales. Además, carece de permanencia.

Eso sí, debes tener en cuenta que esta oferta no está disponible para todos los potenciales clientes. Solo se muestra a personas que acceden a la web de Movistarbajo la conexión deDIGI. Es una forma que tiene Movistar de atraer nuevos clientes al mismo tiempo que debilita a un rival directo, al estilo de lo que recientemente hizo Vodafone con su fibra y móvil.

Todo lo que incluye este paquete

Fibra óptica simétrica de 600 Mb

Una línea móvil 5G+ con 60 GB y llamadas ilimitadas

Otra línea móvil 5G+ con 5 GB (sin llamadas ilimitadas)

(sin llamadas ilimitadas) Teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos y 550 minutos al mes para móviles

Movistar Plus+

Todo el fútbol (todos los partidos de la Liga EA Sports e Hypermotion; Champions, Europa y Conference League; Copa del rey; Supercopas, etc.)

(todos los partidos de la Liga EA Sports e Hypermotion; Champions, Europa y Conference League; Copa del rey; Supercopas, etc.) Ficción Total con HBO Max, SkyShowtime, Apple TV+

Instalación gratuita

Router Smart Wi-Fi 6 gratuito

Sin permanencia

Este paquete sin descuento se va a 134 euros Movistar

La fibra óptica de 600 Mbps simétricos, acompañada del router Smart Wi-Fi 6 asegura conexiones estables y rápidas incluso en hogares con muchos dispositivos conectados. A esta base se suman dos líneas móviles con cobertura 5G+. La primera incluye 60 GB y llamadas ilimitadas, mientras que la segunda ofrece 5 GB con llamadas a coste por minuto, con un pequeño pago por establecimiento de llamada. También se puede añadir una tercera línea móvil con llamadas ilimitadas y 5G por solo 5 euros extra al mes.

En el apartado televisivo, tiene todo el fútbol de Movistar Plus+, lo que incluye LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Champions League y la Europa League, además de otros campeonatos internacionales. En paralelo, el paquete Ficción Total incorpora cine y series de primer nivel, con suscripciones integradas a HBO Max, SkyShowtime y Apple TV+. Además, se suman más de 80 canales de televisión, entre ellos los generalistas de la TDT y temáticos de entretenimiento.

A su vez, Movistar Plus+ ya incluye de por sí otros deportes, como son las finales de Grand Slams y partidos sueltos de NFL, NBA, Euroliga y la Liga Endesa, deportes de contacto y mucho más.

El atractivo de la oferta se refuerza con su flexibilidad. Movistar aclara que no exige permanencia, por lo que el usuario puede darse de baja en cualquier momento sin penalización. Aun así, la operadora recuerda que el precio promocional se mantiene únicamente durante los primeros 12 meses; después, la cuota asciende a 134 euros mensuales, que es su coste oficial fuera de campaña.

Este movimiento de Movistar se entiende como una respuesta al aumento de competencia en el mercado de las operadoras. Rivales como Vodafone, Orange y, por supuesto, la propia DIGI han apostado por descuentos agresivos y paquetes convergentes para retener clientes. En este contexto, Movistar busca recuperar terreno ofreciendo una propuesta de gran valor a un precio rematadamente inferior, aunque solo sea por 12 meses.