Para mí, mucho mejor que ‘Sueños de trenes’: esta película ambientada en el desierto no te dejará indiferente

El streaming está viviendo un gran momento en lo que a lanzamientos de películas se refiere, con Netflix estrenando títulos como Frankenstein o Sueños de trenes. Pero hay otra plataforma que también destaca por todo su catálogo de cine: Movistar Plus+. Y hay una película en especial que me gustó muchísimo porque te hace pensar y su final no deja indiferente a nadie.

Además, este título es el elegido por la Academia de Cine Española para representar a nuestro país en los Oscars, en la categoría de Mejor Película Internacional. Me refiero a Sirat, de Oliver Laxe, que podrías ver por tan solo 1 euro si aprovechas la gran oferta que ofrece Movistar Plus+ por el Black Friday 2025.

Con esta oferta, que estará disponible del 24/11/2025 (08:00) al 02/12/2025 (08:00), tendrás acceso a series, películas, documentales y al mejor fútbol. Por solo 1 euro el primer mes, podrás disfrutar de los mejores partidos del Real Madrid, Atlético de Madrid y el Barça.

Una película que remueve

Sirat es de esas películas que te gustan mucho o no te gustan nada. Y creo que eso es el cine: remover a las personas. La película narra el viaje de Luis, un padre que viaja al sur de Marruecos con su hijo Esteban en busca de su hija mayor, desaparecida tras acudir a una rave en medio del desierto.

Tras la disolución forzosa de la rave, Luis y Esteban deciden unirse a un pequeño grupo de ravers para intentar encontrar pistas. El plan es seguirlos hacia una nueva fiesta aún más al sur, con la esperanza de encontrar a la chica perdida. Tanto la ambientación como la música son dos elementos clave a lo largo de toda la película.

A medida que el camino de Luis avanza, emerge una comunidad improvisada: los ravers, Luis y su hijo crean lazos de solidaridad, cariño y esperanza compartida. Frente al caos, nace una nueva familia que se apoya para seguir adelante. Durante el viaje suceden ciertos acontecimientos que han generado críticas, pero que al mismo tiempo resultan profundamente simbólicos.

