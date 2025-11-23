Para muchos, 'Miércoles' ha sido un fracaso, pero esta serie tiene las mismas vibes sin ser tan oscura

La adolescenciaes una etapa complicada, llena de dudas y cambios que terminan marcando quiénes seremos más adelante. Y justo en ese caos se mueven los protagonistas de esta historia,intentando entender qué hacer con lo que sienten y con lo que les rodea.

Con ese humor británicotan seco que casi duele, la serie pasa sin pestañear de lo más cotidiano a situaciones que nadie en su sano juicio consideraría normales. Esa mezcla es precisamente lo que la hace funcionar, ya que nada parece demasiado importante hasta que, de repente, lo es.

Los protagonistas toman decisiones cuestionables, reaccionan como pueden y avanzan sin un plan claro, lo que deja al espectador con esa sensación constante de “esto no puede acabar bien”, pero aun así sigues mirando. Es un poco como ver un tren que sabes que va a descarrilar: no quieres mirar, pero tampoco puedes apartar la vista.

Dos adolescentes, un plan cuestionable y muchas consecuencias

La historia de The End of the Fing World sigue a James, un chico convencido de que podría ser un psicópata, y a Alyssa, una adolescente impulsiva con una familia desestructurada que llega nueva al instituto. Harta de todo, ella propone escaparse juntos, y él acepta por motivos muy distintos a los que ella imagina.

A partir de ese viaje improvisado, ambos se ven envueltos en situaciones que los obligan a salir de su aislamiento emocional y a replantearse quiénes son realmente. La serie lo cuenta con episodios cortos, ritmo ágil y un estilo visual muy característico, lo que la convierte en una de esas ficciones que se ven casi del tirón.

El reparto está encabezado por Alex Lawther y Jessica Barden, acompañados por actores como Gemma Whelan, Wunmi Mosaku, Steve Oram y Christine Bottomley, entre otros.

Dónde ver esta serie

La serie está disponible enNetflix, donde pueden verse sus dos temporadas completas. La serie está basada en el cómic homónimo del artista estadounidense Charles Forsman, una obra mucho más cruda y directa que su adaptación televisiva. Forsman no solo cedió los derechos, sino que también estuvo en contacto con el equipo creativo y aprobó los cambios de tono y enfoque que se hicieron para llevar la historia al formato televisivo.

Rodada en más de cuarenta localizaciones reales repartidas por Surrey, Bristol, Devon y el sur de Gales, la serie se mueve entre paisajes tan normales que resultan sospechosos. Son sitios en los que, en teoría, no debería pasar nada… lo cual los convierte en el escenario perfecto para que pase de todo.