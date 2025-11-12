Los NAS TVS-AIh1688ATX y TVS-h874T de QNAP son la mejor solución NAS para trabajar con vídeos 4K y colaborar en tiempo real sin depender de la nube

Aunque muchos canales de televisión tradicionales continúan emitiendo en Full HD, llevamos unos cuantos años consumiendo contenido en alta resolución UHD gracias a Internet y las plataformas de vídeo bajo demanda. Netflix, Prime Video, HBO Max o la propia YouTube, donde cada vez más creadores —gracias a los avances tecnológicos y reducciones de precio— pueden permitirse adquirir equipos compatibles, junto a los fabricantes de televisores de más de 40 pulgadas, han convertido el 4K en el estándar.