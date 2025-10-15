Netflix se alía con Spotify y va a por el mundo del pódcast

Por si no teníamos bastante con la infinidad de series que se ofertan en la plataforma de vídeo bajo demanda, las películas, los documentales y algún que otro evento deportivo o videoclip de tanto en tanto, ahora además tenemos que sumarle a Netflix los videopódcasts, y todo gracias a un nuevo acuerdo que se hará efectivo en los próximos meses.

La compañía de streaming ha cerrado una alianza con Spotify para incorporar a su catálogo una selección de videopódcasts producidos por Spotify Studios y The Ringer, la marca fundada por el periodista Bill Simmons.

El acuerdo contempla la llegada de algunos de los programas más populares de ambas firmas, que podrán verse tanto en Netflix como en Spotify a partir de comienzos de 2026 en Estados Unidos, con expansión posterior a otros mercados internacionales.

En la variedad está el gusto

Entre los títulos destacados se encuentran varios centrados en el deporte, como The Bill Simmons Podcast, The Ringer NFL Show, The Ringer NBA Show, The Ringer F1 Show o The Ringer Fantasy Football Show.

En el terreno cultural y de estilo de vida, se incluirán espacios como The Rewatchables, Dissect, The Big Picture, Recipe Club y The Dave Chang Show. También habrá hueco para el género de los true crimes, tan de moda de un tiempo a esta parte, con Conspiracy Theories y Serial Killers encabezando la oferta inicial.

Encantados el uno con el otro

Lauren Smith, vicepresidenta de Estrategia de Programación y Licencias de Contenidos de Netflix, explicó que la compañía "siempre está buscando nuevas formas de entretener a sus miembros, donde y como quieran ver". En palabras de Smith, esta alianza "permite ofrecer versiones en vídeo completas de algunos de los pódcasts más destacados, añadiendo nuevas voces y perspectivas que enriquecen la programación de Netflix".

Por su parte, Roman Wasenmüller, vicepresidente y responsable de pódcast en Spotify, subrayó que este acuerdo "marca un nuevo capítulo para el sector", al ampliar las oportunidades de descubrimiento, facilitar que los creadores lleguen a nuevas audiencias y permitir a los fans disfrutar de los contenidos que les apasionan de una forma diferente.