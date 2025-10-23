Netflix cambia de idea: el final de 'Stranger Things' sí que se podrá ver en cines

El principio del fin de Stranger Things comenzará el 27 de noviembre de madrugada, al menos en nuestro país (al otro lado del charco será todavía 26), y continuará con un segundo bloque de episodios el 26 de diciembre, estando el final de la serie programado para el 31 de diciembre en Estados Unidos y el 1 de enero en otras partes del globo, como en España.

Un último episodio que ya sabíamos iba a tener una duración de alrededor de dos horas, más que muchas películas, con un presupuesto que seguramente también tenga más de largo que de proyecto destinado a televisión, pero que, pese a los deseos de los hermanos Duffer, no iba a ser estrenado en cines, siendo esta una de las varias causas por las que los creativos darán próximamente el salto a Paramount.

Pero, no sabemos si por la insistencia de Matt y Ross o por el ruido hecho por los fans en estas últimas semanas, Netflix ha cambiado de parecer y ahora sí, el capítulo final de Stranger Things 5se podrá disfrutar a pantalla grande, pero solo en un puñado de salas; por ahora.

Un final a lo grande

Netflix ha confirmado que el episodio final de Stranger Things se proyectará en más de 350 cines de Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre, coincidiendo con su estreno mundial en la plataforma. Las proyecciones continuarán durante el 1 de enero de 2026, lo que permitirá a los seguidores vivir juntos la despedida de una de las series más populares de la historia de la televisión. Por ahora no se ha hecho alusión a otros mercados.

Los creadores han celebrado la noticia con entusiasmo: "Estamos muy emocionados de que los fans puedan ver el episodio final de Stranger Things en cines. Es algo con lo que llevamos soñando años. Verlo en una gran pantalla, con sonido e imagen espectaculares y una sala llena de seguidores, nos parece la manera perfecta, diríamos que alucinante, de celebrar el final de esta aventura", afirmaron los hermanos Duffer.

Hawkins se prepara para la última batalla

La quinta y última temporada se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins marcado por la apertura de las Grietas y el grupo unido por una misión: encontrar y acabar con Vecna. Mientras el gobierno impone una cuarentena militar sobre la ciudad y redobla la búsqueda de Once, la joven deberá volver a esconderse justo cuando el aniversario de la desaparición de Will vuelve a despertar un mal conocido.

El reparto principal, Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, entre otros, volverá para una última batalla que promete cerrar por todo lo alto la historia de este otrora apacible pueblo.