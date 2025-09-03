Netflix confirma sus películas más vistas de todos los tiempos

Lo que comenzó como un experimento animado con tintes musicales se ha convertido en el mayor fenómeno de Netflix hasta la fecha. KPop Demon Hunters no solo arrasó en la plataforma con cifras récord, sino que también desató un impacto cultural que trascendió la pantalla, conciertos sing-along, una banda sonora en los primeros puestos de Billboard y hasta un homenaje luminoso en el Empire State Building. Con esta irrupción, la película desbanca a Red Notice y redefine qué significa ser un éxito global en la era del streaming.

KPop Demon Hunters: el inesperado número uno

En apenas dos meses y medio desde su estreno el 20 de junio de 2025, la película dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans acumuló 236 millones de visualizaciones en Netflix, lo que la convierte en la más vista de todos los tiempos en sus primeros 91 días. Superó así a Red Notice, que había reinado con 230,9 millones de reproducciones.

"Demon Hunters", el filme de KPop La Razón

El musical animado ha conquistado audiencias globales con su combinación de acción, estética vibrante y canciones pegadizas. Tanto es así que su banda sonora alcanzó el número 2 del Billboard 200 y colocó hasta cuatro temas en el top 10 del Billboard Hot 100. El fenómeno fue tan masivo que Netflix impulsó un estreno limitado en cines, donde lideró la taquilla estadounidense.

Más allá del streaming: un fenómeno cultural

KPop Demon Hunters trascendió la pantalla digital. Netflix organizó proyecciones con público al estilo sing-along en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, con entradas agotadas. La fiebre llegó incluso a Nueva York, donde el Empire State Building se iluminó en honor al filme.

Este impacto cultural recuerda al poder de los grandes estrenos de Hollywood, pero con un matiz distinto: el fenómeno se gestó desde una plataforma de streaming y se expandió después al mundo físico.

Lo que viene: secuelas y expansión del universo

El éxito no se quedará en una única película. Netflix y Sony ya negocian una secuela y posibles spin-offs, además de proyectos paralelos como un musical o cortometrajes. Los directores Maggie Kang y Chris Appelhans han adelantado que el universo aún tiene mucho que contar, especialmente sobre los orígenes de personajes clave como Zoey y Mira.

La estrategia recuerda al camino de grandes franquicias del cine tradicional, pero adaptada al modelo híbrido del streaming y el cine en eventos especiales.

El ranking de las películas más vistas en Netflix

Según los datos oficiales recopilados por Netflix y publicados en Wikipedia , así queda el top 10 histórico de películas en la plataforma (visualizaciones en sus primeros 91 días):