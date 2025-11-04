Netflix está a punto de estrenar una de las series coreanas más originales: 'Cashman', el superhéroe al que le cuesta dinero hacer el bien

Podemos decir que con la llegada de Superman en la Action Comic #1 de 1938 comenzó la Edad de Oro del mundo de los superhéroes tal y como los conocemos ahora, con sus poderes, su ropa llamativa, una identidad secreta, etc. Pero desde entonces ha habido varios booms en este mundillo.

Casi tantos como os podáis imaginar, lo que ha dado lugar a una cantidad ingente de superhéroes que, además, muchas veces no repiten poderes, y ya es difícil, existiendo Marvel y DC, The Boys y su spin-off Gen V o producciones japonesas como My Hero Academia o One Punch Man, que prácticamente compiten por ver quién tiene el mayor elenco.

Por fortuna, siempre hay alguno de estos superhumanos que nos sorprende, y en el caso de Cashman, el superhéroe que da vida a la serie homónima, aunque en otros países la encontraréis como Cashero, así es, y estamos a tan solo unas semanas de verlo en acción.

¿Quieres superfuerza? La pagas

Será en Netflix, plataforma que emitirá a finales de 2025 (sin fecha de estreno definitiva) una de las series coreanas más originales de los últimos tiempos. Cashman, Dirigida por Lee Chang-min, escrita por Lee Jane y Jeon Chan-ho y basada en el popular webtoon de Kakao, parte de una premisa tan ingeniosa como satírica: ¿qué estarías dispuesto a gastar para salvar el mundo? ¿Tu tiempo, tu seguridad... o hasta el último won de tu cartera?

Esa es la pregunta que debe responder Kang Sang-ung, interpretado por Lee Jun-ho (King the Land, The Red Sleeve), un empleado de un centro comunitario cuya vida cambia por completo cuando descubre que sus superpoderes dependen directamente del dinero que lleva encima. Cada vez que los utiliza, su cuenta bancaria se vacía un poco más.

No está solo

Su intento de compaginar la vida cotidiana con el deber heroico se complica todavía más cuando entra en juego su novia Kim Min-suk (Kim Hye-jun, A Shop for Killers), una brillante matemática que intenta ayudarle a cuadrar los números de sus hazañas. Juntos tratarán de encontrar un equilibrio entre hacer el bien y no arruinarse en el intento.

Pronto Sang-ung descubrirá que no está solo. Un abogado llamado Byeon Ho-in le recluta para la Coalición Coreana de Superhéroes, organización que combate a la siniestra Asociación Criminal, responsable de cazar a quienes poseen poderes. En su equipo también se encuentra Bang Eun-mi, una telquinética que necesita consumir grandes cantidades de pasteles y pan para mantener su fuerza.