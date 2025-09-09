Netflix lanza nuevo tráiler de 'Puñales por la espalda 3', el caso que desafía toda lógica, y anuncia su estreno en cines

Tras el éxito de Puñales por la espalda (2019) y El misterio de Glass Onion (2022), Rian Johnson vuelve a la carga con una tercera entrega que promete dar mucho que hablar. Su título ya es toda una declaración de intenciones: 'De entre los muertos', un misterio que mezcla crimen, fe y un supuesto milagro que desafía la lógica. La película llegará primero a los cines y, apenas dos semanas después, desembarcará en el catálogo de Netflix.

¿Pesa más la fe o la razón?

Daniel Craig, cada vez más cómodo en la piel del detective Benoit Blanc, regresa al papel con el que ha sabido reinventarse tras su inolvidable James Bond. En este nuevo avance de Netflix, se le ve investigando un caso muy distinto al que nos tiene acostumbrados: un crimen cometido en el interior de una iglesia, interpretado por algunos como un milagro de resurrección. Evidentemente, el sesudo y refinado Blanc no compra esa teoría y pronto empieza a tirar del hilo, destapando secretos, conspiraciones y viejas rencillas en una comunidad religiosa del norte del estado de Nueva York.

Por supuesto, no lo hará solo: contará con la ayuda de la jefa de policía Geraldine Scott (Mila Kunis), que servirá de contrapunto a su particular estilo y aportará realismo al caos. Como ya es marca de la casa, Johnson reúne a un elenco coral plagado de nombres reconocidos: Josh O’Connor como un reverendo que parece ocultar más de lo que predica; Josh Brolin en la piel de un monseñor carismático; y Glenn Close como la matriarca de la comunidad, y un grupo de sospechosos que completan el tablero: Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

El título original, Wake Up Dead Man, está inspirado en una canción de la banda irlandesa U2, siguiendo la tradición de su director, Rian Johnson, de bautizar cada entrega con referencias musicales. Recordemos que Glass Onion debe su nombre a un tema de The Beatles, y la que da nombre a la saga, Knives Out, es una de las canciones más conocidas de Radiohead.

Si vas al cine, podrás verla dos semanas antes

Dicho esto, apunta bien la fecha, porque podrás ver Puñales por la espalda: De entre los muertos el próximo 28 de noviembre en cines, y como te adelantábamos al principio, dos semanas después aterrizará en streaming para los usuarios de Netflix. Concretamente, será el 12 de diciembre. Eso sí, antes se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde su recepción servirá como termómetro.