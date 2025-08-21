Netflix se pasa a la astrología: ¿tu signo del zodiaco determina tus gustos?

Todos sabemos qué signo del zodiaco somos, pero solo unos pocos le dan verdadera importancia a esto, y es que es muy difícil pensar que según tu fecha de nacimiento o la posición de los astros en el momento de nuestro alumbramiento (más allá de la Luna) puedan tener alguna incidencia en nuestra forma de ser, máxime si pensamos en lo diferentes que serán las miles de personas que nazcan a la vez cada día.

Pero como curiosidad no está mal, y ahora, además de como tema de conversación o para rellenar un par de páginas en los periódicos, también nos servirá para decidir qué ver en una noche tonta de esas en las que Netflix es nuestra mejor compañía.

A los nacidos entre estas fechas les recomiendo...

El gigante del streaming ha lanzado una nueva sección dentro de su plataforma dedicado a la astrología llamado Your Zodiac Watchlist, donde cada signo del zodiaco tiene su propia fila de títulos seleccionados. La idea es simple: combinar las características que se atribuyen a cada signo con películas y series que supuestamente encajen con su personalidad. La colección se actualizará durante todo el año siguiendo el calendario zodiacal.

Así, Escorpio, descrito como apasionado, carismático, seductor y misterioso, recibirá recomendaciones de misterios y thrillers como Miércoles o El agente nocturno. Géminis, considerados sociables, juguetones y divertidos, tendrán series con personajes habladores y especiales de monólogos. Por su parte, Leo, confiados, generosos y leales, se verán atraídos por contenidos sobre monarquías y líderes, como The Crowno Los Bridgerton. Incluso los signos con reputación más "peculiar", como Acuario, se verán vinculados a ciencia ficción, extraterrestres y aventuras espaciales, con títulos como Rebel Moon.

Por ahora, no ha llegado por aquí

Disponible por ahora únicamente en Estados Unidos, la medida parece pensada para todos los territorios en los que la plataforma está disponible, por lo que esperamos verla aplicada en España a no mucho tardar. Si es en Luna Nueva, ideal para iniciar proyectos, mejor; claro que si cae en Luna Creciente, óptima para las expansiones, también lo veríamos con buenos ojos.