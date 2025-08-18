Netflix sube la tensión con el thriller político 'Rehén' y aborda el caso Jussie Smollett, uno de los más mediáticos de la década

Somos muchos los que estamos combatiendo esta ola de calor insufrible (que parece que ya va llegando a su fin) en casa, añorando las vacaciones y dedicando las tardes a merodear por diversas plataformas. Si estás suscrito a Netflix, toma nota de esto: en los próximos días podrás disfrutar de Rehén, un thriller en forma de miniserie en el que Suranne Jones y Julie Delpy se mueven entre conspiraciones internacionales. Las acompaña Corey Mylchreest, el galán del bombazo romántico Mi año en Oxford -sigue en el top 3-, que ahora se mete en un papel mucho más oscuro.

Sin embargo, el título más polémico y mediático de la semana es ¿La verdad sobre Jussie Smollett?, un documental que revisita uno de los casos más sonados de la última década, que seguramente reabra un intenso debate en redes sociales. Y para los que prefieran otro tipo de contenido, también aterriza el thriller erótico Caerás, la apuesta alemana que recuerda a 50 sombras de Grey. Para rematar, entre otras cosas, llega lo nuevo del creador de 'BoJack Horseman': una serie de animación para adultos a la que no le falta humor ácido y melancolía.

Las novedades de Netflix de esta semana (del 18 al 24 de agosto)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 9 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Netflix:

America's Team - martes 19 de agosto

- martes 19 de agosto Los ríos del destino - miércoles 20 de agosto

- miércoles 20 de agosto Rehén - jueves 21 de agosto

- jueves 21 de agosto Aquella canción - jueves 21 de agosto

- jueves 21 de agosto Caerás - jueves 21 de agosto

- jueves 21 de agosto Long Story Short - viernes 22 de agosto

- viernes 22 de agosto Un hombre abandonado - viernes 22 de agosto

- viernes 22 de agosto ¿La verdad sobre Jussie Smollett? - viernes 22 de agosto

- viernes 22 de agosto Bon appétit, majestad - sábado 23 de agosto

Rehén

El mandato de la flamante primera ministra del Reino Unido, Abigail Dalton (Suranne Jones), se ve sacudido por completo cuando su marido es secuestrado durante una visita a Francia, en plena cumbre internacional. Al mismo tiempo, la presidenta de Francia, Vivienne Toussaint (Julie Delpy), es chantajeada por un grupo que le exige concesiones políticas... y en caso de no hacer lo que piden, sacarán a la luz secretos que comprometerían su futuro en el poder. Ambas líderes se verán obligadas a colaborar para desentrañar esta conspiración, que podría provocar un efecto dominó en la seguridad, la economía y la estabilidad toda Europa.

La miniserie consta de 5 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 21 de agosto.

Caerás

Lilli (Svenja Jung) llega a Mallorca para pasar unas vacaciones relajadas en familia, pero al llegar se topa de bruces con una sorpresa. Por un lado, su hermana pequeña Valeria (Tijan Marei) se ha comprometido con un emprendedor francés que planea abrir un exclusivo hotel boutique. Aunque intenta relajarse, Lilli percibe algo raro en la idílica relación de su hermana, y empieza a sospechar que Manu oculta algo más que ambición. En medio de todo esto, conoce a Tom (Theo Trebs), el misterioso y carismático gerente del club nocturno más popular de la isla. Entre ellos surge una atracción inmediata, y lo que comienza como un romance de verano se acaba convirtiendo en pasión cargada de secretos y peligros.

La película tiene una duración de 1 hora y 43 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 21 de agosto.

Long Story Short

Esta serie de animación para adultos narra la historia de los Schwooper, una familia judía de clase media, cuya vida va saltando entre distintas épocas sin seguir un orden cronológico. Un episodio puede llevarnos a la traviesa infancia de los hermanos Avi, Shira y Yoshi, y al siguiente ya los vemos en plena adultez, lidiando con responsabilidades, matrimonios, hijos propios y reflexiones sobre el paso del tiempo. Este vaivén temporal funciona como un espejo de cómo los momentos aparentemente cotidianos -una discusión en casa, una fiesta del colegio, celebraciones religiosas como el bar mitzvahs o un consejo mal dado- pueden acabar marcando el rumbo de toda una vida.

La serie consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 22 de agosto.

¿La verdad sobre Jussie Smollett?

En el año 2019, el actor Jussie Smollett, protagonista de Empire o Alien: Covenant, pasó de ser una estrella televisiva en potencia a convertirse en el centro de una tormenta mediática mundial. Todo comenzó cuando denunció ser víctima de un ataque racista y homófobo en Chicago, un incidente que inicialmente generó indignación pública, pero que luego fue cuestionado por posible engaño, dividiendo a la opinión pública. Mediante entrevistas exclusivas con el propio protagonista, material de archivo y testimonios de abogados, investigadores y autoridades involucradas, se recupera este controvertido episodio para reconstruirlo de principio a fin y analizarlo con perspectiva.

El documental tiene una duración de 1 hora y 30 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 22 de agosto.