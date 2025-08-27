Nicolas Cage es San José, el padre de Jesucristo, en el primer tráiler de 'The Carpenter's Son'

Spider-Noir, posiblemente el próximo detective de una nueva temporada de True Detective, aunque esto todavía está por confirmar, y este mismo otoño nada menos que San José, el padre adoptivo de Jesucristo; Nicolas Cage lleva unos meses tan movidos como desafiantes, y lo que le queda.

Anunciada en mayo de 2024 durante el mercado de cine de Cannes, la cinta The Carpenter's Son se presentó como un thriller bíblico y sobrenatural que narra la misteriosa infancia de Jesús desde una óptica oscura y perturbadora.

Jamás se ha contado así

En el filme, dirigido y escrito por el egipcio-americano Lotfy Nathan, Nicolas Cage interpreta al Carpintero, o lo que es lo mismo, San José, junto a FKA Twigs como la Madre (María) y Noah Jupe como el Niño (Jesús). La adaptación toma inspiración del apócrifo Evangelio de la infancia de Tomás, un texto del siglo II d.C. centrado en episodios de la niñez de Jesús que rara vez han sido explorados en el cine.

La historia sigue a una familia refugiada en el antiguo Egipto romano. El Niño, conocido simplemente como tal, será impulsado por la duda al encontrarse con otra misteriosa criatura, lo que lo lleva a rebelarse contra su guardián. En esa rebelión empieza a manifestar unos poderes innatos y un destino que está más allá de su comprensión, mientras que su familia se convierte en objetivo de horrores tanto humanos como divinos.

Se estrena este mismo año

En cuanto al estatus del proyecto, cabe destacar que, aunque se anunció en mayo de 2024, el rodaje tuvo lugar en septiembre de 2024 en Mégara, en Grecia, y no ha sido hasta hace tan solo unas semanas que Magnolia Pictures ha adquirido los derechos de distribución de la cinta, al menos en Estados Unidos.

Allí, The Carpenter's Son se estrenará este mismo otoño en las salas de cine del país, sin que sepamos todavía si llegará por estos lares y, de hacerlo, cuándo podremos disfrutar de ella.