Nos colamos en el Metropolitano para descubrir sus nuevos anillos LED únicos en el mundo

Si vas al Metropolitano, mira hacia arriba. Observarás un enorme cinturón que rodea el techo del estadio. No es una pantalla circular normal, es una obra de ingeniería que resultaba imposible cuando se planteó. De hecho, no existe otra así en todo el mundo.

Nos hemos colado en el estadio Riyadh Air Metropolitano para acudir a la presentación de la tecnología LG SkyRibbon. Quizás pienses que todos los estadios de primer nivel tienen pantallas, y, efectivamente, tienes razón, pero ninguna como el anillo de 404 metros de longitud situado en su techo, el cual se complementa con otro de 417 metros en la grada para formar una superficie total cercana a los 2.000 metros cuadrados. Implementarlos ha sido un reto.

¿Por qué estos anillos son especiales?

El anillo superior e inferior combinados superan los 800 metros de longitud Pablo Hernando

Lo primero que debes saber es que LG SkyRibbon no es el nombre de las pantallas gigantes con forma de anillo que rodean el Metropolitano. Es una nueva categoría de señalización digital; en otras palabras, un tipo de tecnología desarrollada por LG, que también implementó las pantallas del recién inaugurado Roig Arena.

Esta tecnología es nueva, no existía en el mercado. De hecho, cuando se planteó instalar ambos anillos en el Metropolitano, parecía imposible. Según nos detallaron los máximos responsables técnicos del proyecto, René Abril y Roberto de Andrés, no se trataba de únicamente apilar paneles y paneles hasta formar las megaestructuras, sino de cómo se podrían implementar.

Roberto de Andrés (izquierda) y René Abril (derecha), explicando el funcionamiento de la tecnología Pablo Hernando

El reto era instalar dos anillos de dimensiones colosales que se adaptasen a la forma ovalada del estadio. Debían tener cierta curvatura cónica y ser ligeros para quedar bien sujetos. Sin embargo, mediante su gran adaptabilidad geométrica —que la convierte en la primera capaz de crear formas tridimensionales, como conos o troncos helicoidales— y ligereza —ya que pesa 18 toneladas menos de lo que debería pesar una estructura de su tamaño— pudo instalarse.

El anillo superior visto al completo Ogilvy

El resultado final es la implementación de dos anillos de que suman 821 metros de longitud en total, 404 metros el de arriba y 417 metros el de abajo, con 4,41 metros de altura y una superficie total aproximada de 2.000 metros cuadrados. Gracias a ello, pueden verse desde cualquier parte del estadio con total nitidez.

Los anillos a ras de suelo Pablo Hernando

Así se beneficia quien acuda al estadio

El LG SkyRibbon anunció 3 goles de Julián Álvarez en el frenético Atlético 3 - Rayo Vallecano 2 Pablo Hernando

Sin embargo, ¿esto en qué beneficia al asistente? La información será mucho más directa, visible y presente. ¿Conoces esos vídeos marcadores en los que hay que forzar la vista para ver quién ha sido sustituido, a quién han sacado amarilla o el minuto por el que va el partido? Pues no será el caso.

El entonces 0-0 que marcaba el anillo inferior se acabaría convirtiendo en un 3-2 Pablo Hernando

También se beneficiará el espectáculo. Una pantalla envolvente de más de 800 metros de longitud en forma de anillo promete lograr una experiencia más inmersiva, tanto en partidos como en conciertos, con todos los que ofrecerá el estadio.

3.000 metros cuadrados de tecnología LG

Una de las pantallas del Tunnel Club by Riyadh Air Pablo Hernando

No obstante, LG ha aprovechado la instalación de los anillos para implementar más pantallas en el Metropolitano. Se han integrado cuatro cilindros LED exteriores (dos de gran tamaño y otros dos más pequeños), un LED en la puerta 34 que señaliza el acceso VIP, un túnel LED en la salida de jugadores, dos pantallas LED en el Tunnel Club by Riyadh Air y una pantalla LED en la propia sala de prensa. En total, el Metropolitano gozará de cerca de 3.000 metros cuadrados de paneles LG.