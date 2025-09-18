Nothing estrena los auriculares con cancelación de ruido Ear (3) con una caja de carga que escucha tus secretos

Nothing, una de las pocas empresas europeas de tecnología con sede en Reino Unido, acaba de presentar los nuevos auriculares Nothing Ear (3). Lo hace justo después de la llegada de su primera generación de auriculares over-ear, los Nothing Headphone (1). Que el nombre no te lleve a equivocación, en realidad esta es la cuarta generación de auriculares intraurales de la marca, ya que para la tercera generación simplemente apostaron por llamarlos Nothing Ear.

Lo más relevante de los nuevos auriculares de Nothing es un aumento de las dos características más importantes en uno de estos productos: la batería y la calidad de la cancelación de ruido.

Nothing Ear (3) cuentan con una batería que alcanza las 5,5 horas de reproducción con cancelación de ruido activa. Además, la caja de carga cuenta con 22 horas extra y carga rápida.

Los auriculares cuentan con unos controladores de 12mm por auricular, un buen tamaño que permite tener mejor calidad de sonido, ya que son compatibles con códecs de audio en alta fidelidad LDAC de 24 bits. También cuenta con funciones como audio espacial y un ecualizador avanzado para personalizar el sonido.

El sonido también es la capacidad de que te escuchen, por eso Nothing integra Super Mic, una función que utiliza un nuevo micrófono en la caja de carga para que te escuchen de forma más clara. Aun así, se pueden usar los micrófonos integrados en cada auricular. Eso sí, para utilizar este nuevo micrófono en la caja tendrás que tener los auriculares fuera de ella, para que estén emparejados.

Super Mic también funciona para crear notas de voz que se guardan directamente en el móvil. Pulsando el botón "Talk" de la caja se crea una nota de voz que se almacena en la aplicación de notas nativa del móvil, como la app de Notas de voz para los usuarios de iPhone.

Nothing Ear (3) se ponen a la venta en los próximos días por tan solo 179 euros.