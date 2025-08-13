Ni 'Notting Hill' ni 'Love Actually': esta es la comedia romántica que nadie se quiere perder este año

A principios de este siglo, una película convirtió a una treintañera británica con copa de vino en una mano, cigarro en la otra y un diario junto a su mesilla de noche en un icono pop global. Aquella producción británica recaudó más de 280 millones de dólares en todo el mundo, le dio a Renée Zellweger su primera nominación al Oscar y nos regaló una de las historias de amor más entrañables (y torpes) del cine reciente. ¿Sabes por dónde van los tiros?

Ahora, nueve años después de la última entrega, Bridget Jones vuelve a nuestras vidas en una película dirigida por Michael Morris y escrita por su creadora, Helen Fielding, junto a Dan Mazer y Abi Morgan. En Irlanda y Reino Unido, se ha coronado como la comedia romántica más taquillera de la historia de ambos países, un éxito que se explica en buena parte por su elenco: además de su icónica protagonista, se suma el regreso de Hugh Grant y nuevos fichajes de lujo: Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) y Leo Woodall (The White Lotus 2). Por tanto, si la crítica -89% de valoraciones positivas en la web de reseñas Rotten Tomatoes- no miente, estamos ante la entrega más redonda de la saga.

La secuela más divertida de la saga 'Bridget Jones'

Han pasado más de 20 años desde la primera vez que vimos a Bridget Jones (Renée Zellweger), pero su vida sigue siendo tan impredecible y caótica como nos tiene acostumbrados. A sus 50 y tantos, es una periodista consolidada, madre de Billy y Mabel, y viuda desde que su querido marido, el inolvidable Mark Darcy (Colin Firth), falleció hace cuatro años en una misión humanitaria en Sudán. Entre el trabajo, la crianza de los niños y un Londres muy distinto al de sus primeras aventuras, Bridget intenta recomponer su mundo mientras lidia con las inseguridades de sus hijos, las opiniones de otras madres en el colegio y el recuerdo constante de Mark.

Entre consejos de su colega Miranda, charlas con su ginecóloga la Dra. Rawlings y el calor de sus inseparables amigos Shazzer, Jude y Tom, y hasta el apoyo de su examante Daniel Cleaver (Hugh Grant), nuestra protagonista regresa al trabajo y se mete de lleno en el mundillo de las apps de citas. Es entonces cuando conoce a Roxster (Leo Woodall), un hombre mucho más joven que ella, y a su vez entabla una curiosa relación con el profesor de ciencias de su hijo, el Sr. Wallaker (Chiwetel Ejiofor). Entre carcajadas, romances y momentos de ternura, vemos a Bridget Jones más madura pero igual de auténtica que al principio, afrontando con humor y valentía los altibajos del amor, el duelo y la vida adulta.

¿Empezamos por la buena o por la mala noticia? La buena es que 'Bridget Jones: Loca por él' ha llegado al streaming, concretamente a Apple TV+, Movistar Plus+ y Filmin. Eso sí, no está incluida en el catálogo de ninguna de las plataformas: por ahora, solo tienes la opción de alquilarla y, en el caso de Apple, también comprarla. Puedes esperar pacientemente a que llegue gratuitamente o, si tienes 126 minutos y muchas ganas de verla, optar por esto.