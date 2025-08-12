Novedades de iOS 26 beta 6: descubre los cambios que han llegado

Apple ha lanzado recientemente la sexta beta de iOS 26 para todos los desarrolladores, con interesantes novedades. Aunque se trata de una versión avanzada dentro del ciclo beta, la compañía sigue introduciendo cambios para mejorar la experiencia de los usuarios. Dado que el número de build termina con la letra “c”, es probable que veamos betas semanales hasta el lanzamiento de la versión final.

En esta beta, el gran protagonista son las nuevas animaciones al abrir y cerrar aplicaciones, que ahora resultan más rápidas y fluidas. También destaca el regreso de los gestos de desplazamiento clásicos en la app Cámara, tras la polémica inversión introducida en versiones anteriores.

Novedades de iOS 26 beta 6

Liquid Glass sigue siendo uno de los grandes atractivos de iOS 26. Beta tras beta, Apple ha refinado su diseño basándose en el feedback de los usuarios. En esta versión, el reloj de la pantalla de bloqueo es más transparente, los interruptores de Ajustes presentan un efecto de vidrio líquido y las barras de navegación son más traslúcidas, sin comprometer la legibilidad.

Las animaciones del sistema también han evolucionado. Abrir y cerrar aplicaciones se siente ahora mucho más ágil gracias a un nuevo efecto que complementa el “rebote” añadido en la beta anterior a los números de desbloqueo y al cambio de páginas en el Centro de Control.

En cuanto a la app Cámara, los gestos de desplazamiento para cambiar de modo vuelven a ser los de siempre. En versiones anteriores se habían invertido, requiriendo un ajuste para restaurar el comportamiento clásico. Ahora, dicho ajuste ha sido eliminado.

Por último, iOS 26 beta 6 añade cinco nuevos tonos de llamada, que se suman al estrenado en la segunda beta. También incluye un nuevo vídeo de bienvenida y una pantalla con efecto Liquid Glass que aparece tras actualizar el iPhone. Al igual que en semanas anteriores, la beta pública llegará en breve.