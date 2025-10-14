Novedades de iOS 26.1 beta 3: descubre todos los cambios que llegarán a tu iPhone

Apple ha lanzado recientemente la tercera beta de iOS 26.1 para todos aquellos que tengan un perfil de desarrollador. Pese a ser una tercera beta, la compañía sigue añadiendo novedades interesantes, como un nuevo icono para la app TV, que llega tras el rebranding del servicio anunciado por la compañía, mediante el cual su plataforma de series y películas en streaming pasa a llamarse simplemente Apple TV.

Aunque será una versión que podríamos catalogar como importante, iOS 26.1 no llegará con demasiadas novedades. Destacan la incorporación de un nuevo gesto en Apple Music para cambiar de canción, una nueva forma de detener las alarmas y ligeras modificaciones en aplicaciones como Calendario o Teléfono, a la cual se le ha añadido un toque adicional de Liquid Glass.

Novedades de iOS 26.1 Beta 3

Sin duda, la novedad más destacada es el cambio de icono de la app TV. Sigue siendo un icono negro con el logotipo de la compañía y las letras del servicio, pero ahora, en lugar de ser blancas, presentan un colorido sutil. Sin embargo, dentro de la aplicación, el servicio continúa llamándose como hasta ahora: Apple TV+.

Esta versión también incorpora pequeños ajustes en Liquid Glass dentro de algunas aplicaciones como Apple Music o Podcasts, donde la barra de navegación ahora es más opaca y menos transparente. Además, los fondos de pantalla incluyen nuevas tonalidades, permitiendo disfrutar del fondo de pantalla oficial de iOS 26 en otros diseños.

Por último, se han añadido las típicas correcciones de errores y mejoras de estabilidad. Es posible que esta versión se lance a finales de octubre, poco después de la llegada de iOS 26.0.2, cuyo lanzamiento parece inminente.

Cómo instalar la beta de iOS 26.1 en el iPhone

Aunque hay que tener en cuenta que se trata de una versión beta y, por tanto, no funcionará como una estable, se puede probar en el iPhone de forma muy sencilla. Para disfrutar de todas las novedades de iOS 26.1 antes de su lanzamiento oficial, solo tendrás que seguir los pasos que te mostramos a continuación: