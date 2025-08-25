Acceso

Rebaja histórica del Galaxy S25 Ultra y otros productos en las ofertas de la "Vuelta al Cole 2025" de Samsung.com

La campaña promocional "Vuelta al Cole 2025" de la tienda oficial de Samsung ofrece hasta un 45 % en un amplio catálogo de dispositivos de electrónica de última generación

Sergio Ortiz
    Apasionado del ecosistema Apple, lleva más de una década analizando y divulgando información sobre sus productos, aplicaciones y accesorios. Ha publicado miles de artículos, desde noticias y análisis hasta tutoriales que hacen la tecnología más accesible. Su experiencia abarca iPhones, iPads, MacBooks y Apple TV+, además de una amplia gama de accesorios de otras marcas. Con un profundo conocimiento del mercado, comparte recomendaciones precisas y ayuda a los usuarios a elegir los mejores productos.
Creada:
Última actualización:

Samsung.com está celebrando su nueva campaña promocional Vuelta al Cole 2025 con una ingente cantidad de ofertas especiales con hasta un 45 % de descuento en teléfonos móviles, tablets, ordenadores, relojes inteligentes, smart TV's y electrodomésticos. Tras el lanzamiento del Galaxy S25 Edge y sus ofertas de precompra, ahora la compañía brinda a sus clientes otra gran rebaja histórica para el Galaxy S25 Ultra, la Galaxy Tab S10 FE y otros muchos dispositivos de electrónica que pasaremos a destacar a continuación.

