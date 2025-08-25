Rebaja histórica del Galaxy S25 Ultra y otros productos en las ofertas de la "Vuelta al Cole 2025" de Samsung.com

Samsung.com está celebrando su nueva campaña promocional Vuelta al Cole 2025 con una ingente cantidad de ofertas especiales con hasta un 45 % de descuento en teléfonos móviles, tablets, ordenadores, relojes inteligentes, smart TV's y electrodomésticos. Tras el lanzamiento del Galaxy S25 Edge y sus ofertas de precompra, ahora la compañía brinda a sus clientes otra gran rebaja histórica para el Galaxy S25 Ultra, la Galaxy Tab S10 FE y otros muchos dispositivos de electrónica que pasaremos a destacar a continuación.