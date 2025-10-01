La nueva de 'Los inmortales' ha encontrado a su otro gran villano, pero también ha pausado su producción

Hace ya tiempo que sabemos que Henry Cavill será el nuevo Connor MacLeod en la esperada reinvención de Los inmortales que prepara Amazon MGM con Chad Stahelski, director de John Wick, al frente. El proyecto es uno de los culpables por los que Cavill decidió abandonar The Witcher, una serie que para su cuarta temporada contará con Liam Hemsworth en el papel del Brujo, pero cuyas primeras imágenes como tal no han convencido a los seguidores.

Pese a los problemas derivados de una lesión del propio Cavill durante la fase de preparación, que obligó a retrasar el inicio del rodaje hasta comienzos de 2026, la producción sigue sumando grandes nombres a su reparto.

Los nombres que ya conocíamos

Russell Crowe será Ramírez, el maestro que guiará a MacLeod en el arte de la espada. Dave Bautista dará vida al villano por excelencia, Kurgan, mientras que Karen Gillan encarnará a Heather, la esposa mortal de Connor. Djimon Hounsou interpretará a un guerrero inmortal procedente de África, Marisa Abela será el interés amoroso de Cavill y se ha confirmado también la presencia de Max Zhang y del luchador Drew McIntyre como Angus, hermano del protagonista.

Faltaba el antagonista

Ahora, la película incorpora a Jeremy Irons en un papel fundamental. El actor británico, ganador del Oscar, el Emmy y el Tony y aficionado a la tauromaquia, se pondrá en la piel del líder de Los Vigilantes, una orden secreta que observa a los inmortales y los considera un peligro para la humanidad.

El actor, de 77 años, seguirá dando guerra Instagram

La organización ya apareció en la serie televisiva protagonizada por Adrian Paul, lo que confirma que Stahelski está dispuesto a beber no solo de la película original, sino también de las expansiones posteriores de la saga.

Irons aporta además un historial de proyectos muy ligado tanto al cine de acción como a los grandes dramas. Fue Alfred Pennyworth en varias películas del universo DC, entre ellas The Flash en 2023 y obtuvo una nominación al Emmy por Watchmen. También ha trabajado recientemente en la serie The Morning Show y repetirá en The Beekeeper 2, actualmente en fase de rodaje.

Una saga con mucha historia

Los inmortales nació en 1986 con Christopher Lambert como Connor MacLeod y Sean Connery como Ramírez, enfrentándose a Clancy Brown en el papel de Kurgan. Aquella historia de duelos a espada a lo largo de los siglos, resumida en el célebre lema "solo puede quedar uno", se convirtió en un título de culto.

La película dio lugar a varias secuelas, una película para televisión, dos seriesde acción real y una animada. Su universo se expandió especialmente en televisión con el personaje de Duncan MacLeod, donde también aparecieron Los Vigilantes.