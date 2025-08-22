La nueva de 'Los inmortales' es oficialmente un remake y suma nuevos nombres a su reparto

Llevamos desde 2023 oyendo que Los inmortales iba a tener una nueva entrega y que esta estaría protagonizada por Henry Cavill en el papel de Connor MacLeod, personaje al que dio vida Cristopher Lambert en la original de 1986, que además contaría con Chad Stahelski (John Wick) como director.

Pues bien, no solo es cierto, como ya sabíamos desde hace algún tiempo, sino que ahora podemos confirmar que será un remake de la cinta primigenia el cual ya cuenta con varios actores confirmados en su haber. Amazon MGM, a través de su filial United Artists, ha dado luz verde al proyecto, cuya filmación está previsto que comience a finales de septiembre y que tendrá estreno en salas de cine (de Amazon nos esperábamos cualquier cosa).

La historia volverá a situarse en la Escocia medieval, con Connor MacLeod descubriendo que es un guerrero inmortal que deberá enfrentarse a otros de su especie a lo largo de los siglos. El propio Stahelski ya ha adelantado que su intención es ser fiel al espíritu del filme de Russell Mulcahy, incluyendo personajes como Heather, la esposa mortal de MacLeod, y por supuesto al villano inmortal Kurgan.

Los nuevos fichajes

Las últimas incorporaciones anunciadas han sido dos nombres de peso. Por un lado, Karen Gillan, conocida mundialmente por dar vida a Nébula en las películas de Marvel y por protagonizar las últimas entregas de Jumanji, será Heather, la esposa de MacLeod. La actriz escocesa se suma así a una historia que en la cinta original terminaba marcada por la tragedia debido a la naturaleza inmortal de su protagonista.

El otro gran fichaje es Dave Bautista, quien se pondrá en la piel de Kurgan, el despiadado enemigo inmortal al que dio vida Clancy Brown en la versión de 1986. El exluchador de la WWE y actor de Guardianes de la galaxia vuelve a encarnar a un villano tras confirmar su participación hace apenas unas semanas.

El reparto ya confirmado anteriormente

Antes de estas dos incorporaciones ya se conocía que Henry Cavill sería Connor MacLeod, el protagonista absoluto, mientras que Russell Crowe interpretará a Ramírez, el mentor del héroe, papel que en su día recayó en Sean Connery. Junto a ellos también estará Marisa Abela (Industry), cuyo personaje no se ha revelado aún pero tendrá peso en la trama.