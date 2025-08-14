Un nuevo Apple TV 4K llegaría a finales de año con el A17 Pro como principal novedad

Apple tiene un producto que se lanzó antes que el iPhone y que, aunque no ha alcanzado la misma popularidad, sigue siendo uno de los mejores de su catálogo. Hablamos del Apple TV, una pequeña caja que convierte cualquier televisor en una pantalla con la experiencia completa de Apple: su propia interfaz, sistema operativo y aplicaciones como Netflix, algo que en la mayoría de Smart TV se limita a accesos directos a webs.

La última actualización llegó en 2022, cuando Apple añadió varias mejoras al Apple TV 4K. Aunque no es un dispositivo que requiera grandes cambios frecuentes, todo apunta a que la compañía lo renovará tres años después, aumentando su potencia gracias al procesador A17 Pro, el mismo que equipan los iPhone 15 Pro y el iPad mini de séptima generación.

Más potencia y compatible con Apple Intelligence

Tal y como indica el medio especializado en Apple, MacRumors, se han encontrado referencias a un nuevo Apple TV 4K en el código de la compañía. Todo apuntaba a que llegaría un nuevo modelo a finales de año, aunque había incógnitas sobre aspectos como el procesador, que ahora podría ser el A17 Pro.

El A17 Pro no es “moco de pavo” para el Apple TV 4K, ya que lo convertiría en un dispositivo mucho más potente y, lo más importante, compatible con las funciones de Apple Intelligence. Parece que la compañía busca que, a partir de ahora, todos sus productos sean compatibles con su sistema de inteligencia artificial.

El actual Apple TV 4K equipa el procesador A15 Bionic, el mismo que utilizan los iPhone 13. El salto al A17 Pro también permitiría una mayor eficiencia en la ejecución de juegos, un apartado que hasta ahora no ha sido explotado del todo por los usuarios.

Entre las posibles mejoras también se barajan una conexión Wi-Fi y Bluetooth más rápidas. Este nuevo modelo podría presentarse en el evento del iPhone 17, previsto para el 9 de septiembre, aunque lo más probable es que llegue en octubre o noviembre junto a los nuevos iPad Pro con chip M5.