Lo nuevo de Google Fotos te pondrá más fácil que nunca editar las imágenes de tu móvil

Google te va a facilitar aún más editar tus fotos, y lo hará mediante la inteligencia artificial. La multinacional de Mountain View ha anunciado mejoras para su popular app Google Fotos, tanto para Android como para iPhone. Con solo pedírselo en lenguaje sencillo, podrás modificar tus imágenes simplemente dándole órdenes, preguntar sobre las propias fotos o crear imágenes personalizadas, con solo pedirlo.

Por ejemplo, si te has hecho un selfie junto a 2 amigos, pero justo sales con los ojos cerrados, podrás pedirle a Google Fotos que te ponga con los ojos abiertos. Lo mismo con tus amigos, ya tengan los ojos cerrados, lleven gafas o no estén sonriendo. También podemos borrar los reflejos de una imagen (o cualquier elemento molesto) o tomar un retrato nuestro y pedirle a la app que le dote de un estilo, como impresionista o cubista.

Todo lo nuevo que podrás hacer

Al igual que hizo con Maps recientemente, Google ha anunciado nuevas posibilidades basadas en IA para Google Fotos, las cuales serán impulsadas por el modelo de edición de imágenes Nano Banana, de Gemini. Dichas novedades han sido anunciadas para Estados Unidos, pero lo más probable es que acaben llegando a España al poco tiempo.

Al abrir la edición de fotos, en la parte inferior se mostrará una barra de texto en la que pone "Ayúdame a editar". Desde ella podremos escribir órdenes, para que la app se encargue de modificar la imagen como deseemos. Por ejemplo, en una foto de 3 personas: "Quita las gafas de sol de Riley, abre mis ojos, haz sonreír a Engel y abre los ojos".

La app te entenderá cuando le pidas lo quieres Pablo Hernando

¿Cómo podrá hacerlo? Mediante los grupos de fotos de rostros de Google Fotos. Al tener varias fotos de una persona, la IA podrá tomarlas en cuenta para recrear las facciones de alguien, incluso aunque estas no se muestren en la foto.

Otra posibilidad es la "reestilización" de las imágenes. Desde el mismo campo de texto ("Ayúdame a editar"), podremos pedir a la app que convierta una imagen nuestra en, por ejemplo, en retrato renacentista.

Dota a tus imágenes del estilo que quieras Google

A ello se suman las plantillas de IA. En su apartado "Crear", Google Fotos dispondrá de varias plantillas. Podremos subir una foto en ellas para que nos meta en estas, como, por ejemplo, en una sesión de fotos de un modelo profesional. Incluso será capaz de meternos a nosotros y un amigo. Esto será una posibilidad, pero solo una de muchas, ya que también resultará posible pedirle que nos haga una caricatura o un doodle personalizado.

Puedes ponerte en las plantillas de Google Google

Por último, Google ha anunciado que la función Ask Photos se expande a más de 100 países y 17 idiomas. Sirve para encontrar fotos más fácilmente, ya que podemos pedirle a que nos saque esa foto que no recordamos exactamente en qué parte de nuestra galería se encuentra, o su fecha exacta, pero sí cómo era, por lo que, mediante una descripción, la encontrará.