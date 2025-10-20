El nuevo HUAWEI WATCH GT 6 aterriza en España: diseño prémium y lujo en tu muñeca, ahora con autonomía récord y más funciones para deportistas

Nuevo curso y nuevos objetivos. Septiembre y octubre son meses de contrastes y muchos de nosotros siempre los esperamos con ansia para iniciar nuevos proyectos, entre los que suele estar el cuidarse mejor. En esta tesitura, llega un gigante como HUAWEI al rescate de todos aquellos usuarios que buscan un reloj inteligente con el que cuantificar su actividad física, entrenar mejor y poder sentirse en la buena senda, todo ello sin penalizar su estilo de vida por un diseño demasiado 'tech' o la necesidad de cargar el dispositivo cada poco tiempo.