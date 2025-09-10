El nuevo iPhone 17 Air no solo es el más fino de Apple, también es el primero sin SIM en España: se trata de un salto a tener en cuenta

El nuevo iPhone 17 Air no solo es el móvil más fino de la historia de Apple, con solo 5,6 mm de grosor, sino también el primero en llegar a Europa sin bandeja SIM. Esto significa que emplea tarjetas eSIM, que son como las SIM pero sin existir físicamente, sino que se activan mediante QR desde el propio móvil y no insertando una tarjeta manualmente.

Es un detalle que se ha pasado por alto, pero resulta muy importante. Al margen de que la impresión es que Apple está fletando un globo sonda en cuanto al uso de eSIM y adelantando sus planes de futuro en Europa y España, para el consumidor es clave saber que no todas las operadoras ofrecen eSIM. Por lo que dependiendo de en qué compañía tengas tu tarifa móvil, podrás usar o no el iPhone 17 Air para un uso regular, como es tener datos y llamadas.

Por qué el iPhone 17 Air no tiene SIM

Colores del iPhone 17 Air Apple

Vayamos por partes. Lo primero es explicar qué es una eSIM, para lo que antes necesitamos explicar qué es una SIM. En La Razón tenemos un artículo donde detallamos exactamente qué es cada una y sus diferencias, pero a grandes rasgos una SIM es la tarjeta que te proporciona tu operadora para conectarte a su red, lo que te permite llamar y usar datos móviles. Una eSIM es lo mismo, pero sin existir físicamente, se activa escaneando un código QR desde el móvil, y no insertando manualmente la tarjeta SIM.

SIM : la tarjeta que tu operadora te da para que la metas en el móvil y puedas acceder a tu tarifa móvil. Existe físicamente, la puedes tocar.

: la tarjeta que tu operadora te da para que la metas en el móvil y puedas acceder a tu tarifa móvil. Existe físicamente, la puedes tocar. eSIM: la versión virtual de la SIM. No existe físicamente, no es palpable.

En resumen:

No todos los móviles tienen soporte eSIM. Desde hace pocos años, la mayoría cuentan con ello, pero todavía quedan gamas baja y media que carecen de dicha capacidad.

Sin embargo, la tecnología eSIM es considerada el futuro de la conectividad. Poco a poco las tarjetas eSIM irán reemplazando por SIM debido a que son más prácticas, ya que no se pueden romper, son más seguras y permiten cambiarte de operadora más rápido.

Por ello los últimos móviles apuestan por incorporar esta tecnología, como hemos comentado anteriormente. Eso sí, lo normal es que lleven eSIM pero sin renunciar a las SIM, que, al fin y al cabo, son las que continúan teniendo mayor presencia en España.

No obstante, en Estados Unidos los últimos iPhone no tienen tarjeta SIM. Efectivamente, solo pueden conectarse a una red mediante eSIM. Pero no creas que esta novedad resulta exclusiva de los 17, sino que Apple eliminó la bandeja eSIM desde los iPhone 14, que son de 2022. Mantuvo esta ranura en Europa y España, pero no así en EE. UU., donde la eSIM está más asentada y Apple maneja el mercado como quiere, porque la mayoría de estadounidenses tienen iPhone.

Desde el iPhone 14 y 14 Plus (2022), Apple eliminó la SIM en EE.UU. Apple

En relación con ello, la multinacional de Cupertino ha optado por llevar esta filosofía de diseño a Europa mediante los nuevos iPhone 17 Air. Ojo, los iPhone 17 y 17 Pro y Pro Max continúan integrando una bandeja SIM, solo carece de ella el 17 Air.

Tiene sentido que Apple no haya optado por eliminar de golpe la bandeja en todos los iPhone, solo en este modelo, que es el más "revolucionario" y que posiblemente tenga un público más especializado en tecnología, lo que facilitará la adopción de SIM. Previsiblemente, el iPhone 17 será comprado por un público más general que el 17 Air, enfocado a un público más 'techie', es ese dispositivo especial que se sale de los iPhone base y Pro de turno.

Como curiosidad, aquellos modelos de iPhone 17 que no llevan ranura eSIM tienen mayor batería, algo entendible porque se deja libre un hueco que puede ser empleado para introducir una batería mayor. O sea, además de las ventajas intrínsecas que supone la adopción de la eSIM en pos de la SIM, el propio móvil es mejor porque tiene mayor espacio para una batería más grande.

Operadoras con eSIM en España

Movistar es una de las operadoras con eSIM Movistar

Dicho esto, si te compras el iPhone 17 Air, ten en cuenta que necesitas estar con una operadora que tenga tarjeta eSIM, porque no todas las ofrecen.

Estas son las operadoras con eSIM en España:

DIGI

Jazztel

Lebara

Lowi

MásMóvil

Movistar

Pepephone

O2

Orange

Suop

Simyo

Vodafone

Yoigo

Lo cierto es que la mayoría de operadoras españoles ofrecen esta tecnología, pero quedan pocas que no (aunque posiblemente la acaben ofreciendo), como Xenet o Finetwork.

Cómo se activa una eSIM en iPhone

El proceso para activar una eSIM depende de cada operadora, pero en la mayoría resulta similar. Debes escanear un código QR que te proporcionan. Para ello tienes que entrar en Ajustes, luego en Datos móviles y finalmente seleccionar 'Añadir eSIM'. En el caso del iPhone 17 Air, todavía no se conocen todos los detalles, pero lo más probable es que te pida insertar la eSIM en su configuración inicial, para ahorrarte tener que hacerlo luego (aunque seguramente podrás hacerlo después).

Así añade una eSIM en iPhone (o se convierte una SIM en eSIM) Pablo Hernando

Ciertas compañías, como Movistar y O2, te permiten convertir la SIM que tienes metida en el móvil en una eSIM. Evidentemente, esto no sirve para los iPhone 17 Air porque no tienen ranura SIM, pero sí si tienes cualquier otro compatible con eSIM. Todos los iPhone desde los iPhone 11, XR y XS, de 2018, son compatibles con esta tecnología.