El nuevo MacBook Pro con chip M5 es oficial: estas son todas sus novedades, especificaciones y precio
El nuevo MacBook Pro con chip M5 ya está aquí, la compañía repite diseño, pero dota de más potencia su portátil más profesional.
Apple ha renovado el MacBook Pro con chip M5, una actualización centrada en la versión base que mantiene el mismo diseño elegante y la espectacular pantalla Liquid Retina XDR. El cambio más importante está en las entrañas: el nuevo chip M5, un procesador que promete más eficiencia energética y un rendimiento superior en tareas de productividad y creación, además de aprovechar al máximo todas las novedades de macOS 26 Tahoe.
Por ahora, esta renovación se limita al modelo de entrada, mientras que las versiones más potentes con M5 Pro y M5 Max llegarán a comienzos del próximo año. Aun así, el nuevo MacBook Pro M5 sigue siendo una máquina impresionante, capaz de aprovechar al máximo macOS Sequoia y las funciones de Apple Intelligence integradas en el sistema.
Diseño y pantalla
A nivel estético, el nuevo MacBook Pro M5 mantiene el mismo diseño de aluminio que ha caracterizado a la gama en los últimos años. Es un portátil robusto y elegante, con unas dimensiones muy equilibradas y un peso contenido que lo hacen perfecto para llevarlo a cualquier parte sin renunciar a la potencia profesional.
Su pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas sigue siendo una de las mejores del mercado, con tecnología ProMotion a 120 Hz y un brillo máximo de 1.600 nits. Además, Apple ofrece una versión con vidrio nanotexturizado, pensada para quienes buscan minimizar reflejos y mantener una excelente fidelidad de color incluso en entornos muy iluminados.
Procesador M5
El chip M5 representa un salto significativo en el rendimiento para el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas. Incorpora una GPU de nueva generación con un “Neural Accelerator” en cada núcleo, lo que permite multiplicar por 3,5 la capacidad de procesamiento de tareas de inteligencia artificial respecto al M4.
Además de mejoras gráficas, el M5 integra una CPU más rápida y eficiente, una Neural Engine superior y un ancho de banda de memoria elevado. Estos avances aceleran desde el arranque de aplicaciones hasta la ejecución de modelos de lenguaje directamente en el dispositivo.
El rendimiento gráfico del M5 también sube de nivel: Apple indica que puede alcanzar hasta 1,6 veces más velocidad que su predecesor en aplicaciones profesionales y juegos. En conjunto, estas mejoras están pensadas para fortalecer flujos de trabajo exigentes y creativos con fluidez.
Finalmente, el M5 no sacrifica autonomía: ofrece hasta 24 horas de duración de batería, permitiendo utilizar el portátil durante jornadas completas sin recargar. Esta combinación de potencia y eficiencia sitúa al M5 como el núcleo vertebral ideal para tareas intensivas y uso continuo.
El nuevo chip M5 marca un salto enorme en potencia y eficiencia. Apple asegura que ofrece un rendimiento hasta 7,7 veces superior en tareas de vídeo con IA en Topaz Video respecto al M1 y 1,8 veces más rápido que el M4, confirmando que la mejora no solo es teórica, sino tangible en flujos creativos reales.
Además, el M5 logra hasta 6,8 veces más velocidad en renderizado 3D con Blender frente al MacBook Pro con chip M1 y 1,7 veces más que el modelo con M4, mostrando cómo su nueva arquitectura gráfica permite un rendimiento mucho más ágil en tareas de modelado, animación y efectos visuales exigentes.
En juegos y desarrollo, las cifras también impresionan: hasta 3,2 veces más fotogramas por segundo en gaming y 2,1 veces más rapidez compilando código en Xcode comparado con el M1. Incluso frente al M4, mejora un 60 % y un 20 % respectivamente, consolidándose como el chip más equilibrado entre potencia, eficiencia y capacidades de inteligencia artificial.
Precio y disponibilidad del nuevo MacBook Pro con chip M5
El nuevo MacBook Pro con chip M5 se podrá reservar a partir de hoy y su lanzamiento será el próximo de 22 de octubre. Estará disponible en la web de Apple y estos serán sus precios:
Desde 1.829 euros con chip M5, 16 Gb de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD
