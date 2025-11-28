Un nuevo método científico ilumina los misterios enterrados de Stonehenge

Un grupo de arqueólogos británicos ha confirmado, mediante un innovador conjunto de análisis geofísicos y moleculares, que el enorme círculo de pozos hallado cerca de Stonehenge, conocido como Durrington pit circle, fue excavado por humanos hace unos 4.500 años.

El estudio, publicado este jueves, combina radar de penetración terrestre, magnetometría, tomografía eléctrica de resistencia y análisis de ADN ambiental, ofreciendo nuevas pruebas sobre la complejidad del paisaje neolítico de Salisbury yresolviendo un debate que permanecía abierto desde 2020.

El monumento, compuesto por unas 20 fosas de unos 10 metros de ancho y 5 de profundidad, se extiende a lo largo de más de 1,6 kilómetros rodea los recintos de Durrington Walls y Woodhenge, situados al noreste del famoso conjunto megalítico.

Desde su descubrimiento se había especulado con que podía tratarse de la estructura prehistórica más grande jamás identificada en el Reino Unido.

Una estructura monumental que reescribe la historia del Neolítico británico

Los resultados de la investigación indican que las fosas fueron excavadas de forma planificada. La datación por luminiscencia permitió establecer su antigüedad, mientras que el análisis del suelo reveló patrones repetitivos imposibles de producirse por procesos naturales.

“No pueden formarse naturalmente. Simplemente, no puede ocurrir”, explicó Vincent Gaffney, profesor de arqueología en la Universidad de Bradford y autor principal del estudio.

El propósito de la estructura sigue siendo objeto de interpretación. Algunos investigadores sugieren que el círculo pudo actuar como una demarcación ritual o cosmológica, una frontera simbólica entre el mundo de los vivos y el inframundo, en contraste con los templos solares de la zona.

Su escala y precisión geométrica reflejan un notable nivel de organización social, conocimientos de ingeniería y planificación del espacio entre las comunidades neolíticas.

Según los autores, este descubrimiento redefine nuestra comprensión del paisaje ritual de Stonehenge. Las comunidades que habitaron la llanura de Salisbury no solo erigieron monumentos megalíticos, sino que desarrollaron un entorno planificado y simbólico, donde cada estructura tenía una función específica dentro de un sistema ritual complejo.

“Estamos ante un monumento masivo que inscribe la cosmología de aquellos pueblos sobre la tierra”, resume Gaffney.