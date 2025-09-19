Los nuevos HUAWEI WATCH GT6 y GT6 Pro son oficiales: GPS ultrapreciso, autonomía de sobra y funciones avanzadas de salud y deporte

Un año después del lanzamiento de los HUAWEI WATCH GT5 y Watch GT5 Pro, el fabricante chino acaba de presentar oficialmente en España su nueva familia de smartwatches de gama alta, la cual, una vez más, está compuesta por dos modelos: los HUAWEI WATCH GT6 y Watch GT6 Pro.

Esta nueva generación de relojes inteligentes de HUAWEI destaca por contar con un GPS ultrapreciso que es ideal para realizar todo tipo de actividades deportivas, con nuevas funciones avanzadas de salud y deporte y con una autonomía de hasta 3 semanas con el modelo "Pro".

HUAWEI WATCH GT6 y WATCH GT6 Pro: características y especificaciones

Igual que en los modelos precedentes, los nuevos HUAWEI WATCH GT6 y GT6 Pro apuestan por un diseño elegante y resistente que combina una estética premium con materiales de construcción de alta calidad. Así, ambos modelos cuentan con un nuevo bisel de sincronización elevado que realza la esfera del reloj para darle un aspecto muy moderno, en el GT6 Pro estos biseles son, además, un 10 % más estrechos que los de su antecesor para ofrecer una experiencia todavía más inmersiva y el WATCH GT 6 de 41 milímetros incorpora unos nuevos tacos de bucle pivotante que mejoran su ergonomía y su comodidad.

El HUAWEI WATCH GT6 de 46 milímetros en su tres colores disponibles Propio

En lo que respecta a los materiales de construcción, el nuevo HUAWEI WATCH GT6 está fabricado en aluminio, mientras que el WATCH GT6 Pro apuesta por una caja de titanio y por un cristal de zafiro para proteger la pantalla.

El HUAWEI WATCH GT6 está disponible en dos tamaños de 41 y 46 milímetros: el primero llega en 5 acabados diferentes: Black, White, Purple, Brown y Milanese, mientras que el segundo se puede comprar en tres colores diferentes: Black, Green y Gray. En ambos casos se incluyen una gran variedad de correas intercambiables de distintos materiales como fluoroelastómero, cuero vegano o metal.

Por su parte el HUAWEI WATCH GT6 Pro llega en tres tonalidades: Black, Silver y Brown y te permite escoger entre una correa de fluoroelastómero disponible en varios colores y otra de metal.

Si nos centramos en sus prestaciones, lo primero que destaca de los nuevos HUAWEI WATCH GT6 es su pantalla. En el caso del modelo "Pro" nos encontramos con un panel AMOLED de 1,47 pulgadas que es un 5,5 % más grande que la del modelo anterior y que tiene un brillo máximo de 3.000 nits gracias al cual podrás verlo perfectamente incluso cuando le de directamente el sol.

El nuevo HUAWEI WATCH GT6 Pro está disponible en tres acabados distintos Propio

Sin lugar a dudas, uno de los grandes puntos fuertes de la nueva serie HUAWEI WATCH GT6 es su autonomía, ya que ambos modelos están equipados con una nueva batería de silicio que promete hasta 14 días de uso y hasta 25 horas de deporte al aire libre en el WATCH GT6 de 41 milímetros y hasta 21 días de uso y hasta 40 horas de deporte en exteriores en el WATCH GT6 de 46 milímetros y en el WATCH GT6 Pro.

Asimismo, los HUAWEI WATCH GT6 están centrados en el deporte, ya que estrenan un nuevo GPS ultrapreciso que integra el sistema de posicionamiento Huawei Sunflower, el cual combina múltiples señales satelitales con un algoritmo 3D convergente para lograr un seguimiento milimétrico en actividades deportivas al aire libre como ciclismo, running urbano y trail. De hecho, según la propia marca, las pruebas internas realizadas con el WATCH GT6 Pro revelan que es más preciso que otros competidores como el Garmin Forerunner 970 o el Galaxy Watch 8 en mediciones de distancia, velocidad y latencia.

En concreto, la nueva serie WATCH GT 6 está centrada principalmente en el ciclismo, ya que este es el primer smartwatch con potencia virtual de ciclismo sin necesidad de potenciómetro externo, te permite calcular métricas de FTP (Functional Threshold Power) para entrenamientos más efectivos, incluye detección automática de inicio, pausas y finalización en cada ruta y se integra a la perfección con apps como Komoot, la cual te ofrece animaciones inmersivas estilo videojuego durante los entrenamientos y te permite importar rutas.

El HUAWEI WATCH GT6 te permite llevar un control de tu ritmo cardíaco mientras haces deporte HUAWEI

Además, el WATCH GT6 Pro incorpora un modo de trail running avanzado con métricas de altitud, ritmo ajustado y tiempo estimado de llegada a checkpoints, un modo golf con mapas vectoriales y un modo esquí para registrar velocidad, pendiente, descensos y recuperación.

Además del deporte, los nuevos HUAWEI WATCH GT6 también te ayudan a controlar tu estado de salud gracias a un renovado sistema TruSense, que te ofrece métricas de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), análisis de emociones con 12 estados emocionales distintos y un seguimiento de estrés en tiempo real.

Pero eso no es todo, ya que estos relojes disponen de un ECG certificado en Europa para la detección de fibrilación auricular, de monitorización avanzada del sueño y de otras funciones de seguridad como la detección de caídas con llamada SOS automática.

HUAWEI WATCH GT6 y WATCH GT6 Pro: disponibilidad y precios

Los nuevos HUAWEI WATCH GT6 y WATCH GT6 Pro ya están disponibles para su compra a través de la tienda online del fabricante y desde la marca nos han facilitado un descuento exclusivo de 60 euros en cualquiera de las variantes de la serie WATCH GT6 que podrás aplicar introduciendo el código AGT6LANZ en la pasarela de pago. Asimismo, los dos smartwatches de HUAWEI también se podrán comprar en distribuidores como Amazon, tiendas Orange, MediaMarkt o El Corte Inglés.

En lo que respecta a sus precios, las dos variantes del HUAWEI WATCH GT6, de 41 milímetros y de 46 milímetros, llegan al mercado por un coste que parte desde los 249 euros mientras que el WATCH GT6 Pro empieza en los 379 euros.