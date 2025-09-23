Los nuevos iPhone 17 podrían tener problemas con el Wi-Fi, y la culpa sería del Apple Watch

La serie iPhone 17 se lanzó el pasado viernes 19 de septiembre y, aunque fue un lanzamiento muy exitoso, los primeros usuarios han empezado a reportar algunos problemas, como una supuesta fragilidad de los materiales o errores con la conexión Wi-Fi, tal y como se ha señalado en Reddit o en la página de soporte de Apple.

Al parecer, el problema radica en que la conexión Wi-Fi se desconecta de forma muy periódica en todos los modelos, ya que los usuarios que lo han reportado han sido propietarios del iPhone 17, el iPhone Air y los iPhone 17 Pro. Esto hace pensar que se trata de un error que afecta a toda la gama. Además, este fallo también ha provocado desconexiones de CarPlay, ya que depende de dicha conexión.

Un problema que podría ser culpa del Apple Watch

Los usuarios que informan del fallo se quejan de continuas desconexiones del Wi-Fi mientras el iPhone está bloqueado, siendo la única forma de que se vuelva a conectar el desbloqueo del dispositivo. Todo ocurre sin tocar nada, lo que hace pensar que se trata de un problema de software. Algunos usuarios han llegado a la conclusión de que el causante podría ser el Apple Watch, ya que el fallo parece producirse en los iPhone 17 emparejados con el reloj inteligente de la compañía.

Desde el medio MacRumors afirman haber conseguido reproducir el error, aunque sin lograr determinar la causa que lo provoca. Y, aunque todo apunta a un problema de software, por el momento no se descarta que pueda estar relacionado con el hardware. Eso sí, iOS 26.0.1 está en camino y podría ser la versión encargada de solucionar el problema.

Todos los iPhone 17 están equipados con el chip N1 diseñado por Apple, el cual integra la conexión Wi-Fi, Bluetooth y Thread. Sin embargo, no está claro si el chip es el responsable de los fallos, ya que en muchas de las entrevistas recientes la compañía ha destacado la eficiencia del nuevo procesador, subrayando que mejora las conexiones, el punto de acceso personal y las transferencias mediante AirDrop.

Por el momento, la compañía no se ha pronunciado al respecto, pero si siguen apareciendo más casos, quizá anuncien una corrección del problema a través de una nueva actualización de iOS.