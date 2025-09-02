Nuevos OPPO Reno14 series: diseño renovado, grandes baterías y un sistema fotográfico de gama alta

Cuando tan solo han pasado 7 meses desde la llegada a Europa de los OPPO Reno13, la marca asiática acaba de celebrar un evento en Madrid para presentar su próxima generación de terminales de gama media premium, unos OPPO Reno14 que destacan por contar con un diseño innovador, una batería de gran capacidad y con un sistema de cámaras más propio de la gama alta.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de los tres integrantes de la nueva familia Reno14, unos OPPO Reno14 5G, Reno14 FS y Reno14 F 5G que llegan cargados de novedades.

OPPO Reno14 5G, Reno14 FS y Reno14 F 5G: toda la información

Lo primero que tenemos que destacar de los tres modelos de la nueva serie Reno14 de OPPO es que apuestan por un diseño más delgado y ligero que el de sus antecesores y por una estética mermaidcore que está inspirada en las sirenas.

Así, los nuevos OPPO Reno14 cuentan con una parte trasera con un acabado brillante que refleja la luz gracias a la aplicación de cinco capas de fabricación de alta precisión que graban texturas ópticas ultrafinas a nivel microscópico en la carcasa.

Además, el modelo más avanzado de la nueva familia, el Reno14 5G dispone de una trasera de vidrio esculpido en una sola pieza, enmarcada con aluminio de calidad aeroespacial para una mayor resistencia. Hablando de resistencia, debes saber que los tres modelos de la familia Reno14 cuentan con las certificaciones IP66, IP68 e IP69 de resistencia al agua y al polvo, e incluyen una interfaz USB tratada con un recubrimiento anticorrosión de grado platino que garantiza una durabilidad a largo plazo.

El OPPO Reno14 5G en su dos tonalidades disponibles Propio

Asimismo, los tres integrantes de la serie Reno14 tienen colores modernos y llamativos, ya que el Reno14 5G llega en las tonalidades Opal White y Luminous Green y los Reno14 FS y Reno14 F están disponibles en los acabados Luminous Green y Opal Blue.

Si nos centramos en sus prestaciones, los nuevos Reno14 están equipados con pantallas AMOLED 2.5D con una tasa de refresco variable de hasta 120 hercios. En concreto, el Reno14 5G monta un panel de 6,59 pulgadas con una resolución 1,5K y un brillo máximo de 1.200 nits, mientras que los Reno14 FS y Reno14 F tienen una pantalla de 6,57 pulgadas con resolución Full HD+ y un brillo máximo de 1.400 nits.

Bajo el capó de los Reno14 encontramos dos procesadores diferentes, ya que el Reno14 5G monta un MediaTek Dimensity 8350 y los Reno14 FS y Reno14 F equipan un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. El chipstet del Reno14 5G está acompañado de un innovador sistema de refrigeración AI Nano Dual-Drive, mientras que los otros dos modelos apuestan por una refrigeración avanzada con cámara de vapor (VC). Esto permite que se pueda mantener una temperatura inferior a los 43º después de tres horas de juego con títulos exigentes.

En lo que respecta a sus opciones de memoria, el Reno 14 5G está disponible en dos variantes de 12+256 GB y 12+512 GB, el Reno14 FS tiene una única versión de 12+512 GB y el Reno14 F llega con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

El diseño al completo del nuevo Reno14 FS 5G en su color Luminous Green Propio

Tampoco se quedan cortos en autonomía los nuevos Reno14, ya que los tres smartphones equipan una enorme batería de 6.000 mAh que varía en sus velocidades de carga, ya que la del Reno14 5G tiene una carga rápida de 80 W que te permite recargarla al completo en 50 minutos y la de los Reno14 FS y Reno14 F cuenta con una carga rápida de 45 W que la recarga al 100 % en 79 minutos.

Sin lugar a dudas, otro de los grandes puntos fuertes de los Reno14 es su apartado fotográfico, ya que los tres modelos de la serie apuestan por un triple módulo de cámaras traseras y por una cámara delantera de gran resolución. Así, el más avanzado de la serie es el Reno14 5G, ya que este smartphone apuesta por una cámara principal Sony LYT-600 de 50 megapíxeles con una apertura focal f/1.8, una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles con una apertura focal f/2.2, una cámara teleobjetivo tipo periscopio de 50 megapíxeles con una apertura focal f/2.8 y un zoom óptico de 3,5X y una cámara para selfies de 50 megapíxeles con una apertura focal f/2.0.

Por su parte, los Reno14 FS y Reno14 F montan una triple configuración de cámaras traseras formada por un sensor principal Sony IMX882 de 50 megapíxeles con una apertura focal f/1.8, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 y con un sensor macro de 2 megapíxeles con una apertura focal f/2.4. En lo que respecta a su cámara frontal, nos encontramos con un sensor de 32 megapíxeles con una apertura focal f/2.0.

Pero más allá del hardware, las cámaras de los OPPO Reno14 llegan cargadas de funciones de IA como Livephoto Pro, AI Flash Livephoto, Livephoto 3.5x y Snapshot Livephoto que mejorarán las fotografías que saques gracias a la innovadora tecnología Dual Exposure Fusion y de otras herramientas de edición de imágenes como AI Recompose que ajusta automáticamente las proporciones, recorta y corrige las imágenes, solucionando distorsiones y aplicando diferentes filtros, AI Perfect Shot que corrige expresiones no deseadas, ojos cerrados o cabellos que cubren el rostro, AI Eraser 2.0 que elimina fácilmente personas u objetos no deseados de tus fotos con un solo toque, AI Reflection Remover que detecta y elimina reflejos en cristales, AI Clarity Enhancer que utiliza IA para mejorar los detalles tras recortar una imagen y AI Unblur, que coniverte en nítidas las fotos borrosas.

El Reno14 F 5G en sus dos colores disponibles Propio

Finalmente, en lo que respecta al software, los nuevos OPPO Reno14 llegan con Android 15 corriendo bajo ColorOS 15 y tienen aseguradas actualizaciones de sistema operativo y de seguridad durante los próximos 5 años.

OPPO Reno14 5G, Reno14 FS y Reno14 F 5G: disponibilidad y precios

El nuevo OPPO Reno14 5G ya está disponible para su compra a través de la tienda oficial de la marca y de los distribuidores habituales en dos colores: Opal White y Luminous Green y en dos configuraciones de memoria: 12+256 GB y 12+512 GB con los siguientes precios oficiales:

OPPO Reno14 5G 12/256 GB: 599 euros

OPPO Reno14 5G 12/512 GB: 649 euros

Por su parte, el Reno14 FS llega en dos tonalidades: Luminous Green y Opal Blue y en una única versión de memoria de 12+512 GB con un precio oficial de 449 euros y el Reno14 F aterriza en esos dos mismos colores con una configuración de memoria de 8+256 GB y cuesta tan solo 399 euros.

Eso sí, si compras el Reno14 5G o el Reno14 FS a través de la web del fabricante antes del 30 de septiembre, podrás llevarte más almacenamiento por menos precio, ya que el Reno14 5G de 512 GB te queda en 599 euros y el Reno15 FS de esa misma capacidad te sale por tan solo 399 euros.

Pero eso no es todo, ya que al comprar cualquiera de los tres dispositivos de la serie Reno14 a través de la web de la marca, recibirás, totalmente gratis, una funda y una batería externa de 10.000 mAh con carga rápida de 22,5 W valoradas en 79,80 euros hasta agotar existencias.