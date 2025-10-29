NVIDIA continúa con su crecimiento y vuelve a ser la primera empresa en romper una barrera histórica: supera los 5 billones de dólares de capitalización bursátil

Frente a los rumores que apuntan a que se puede estar formando una burbuja en torno a la inteligencia artificial y las compañías que se encuentran inmersas en su desarrollo, la realidad de los inversores se muestra más clara que nunca: la confianza en la industria tecnológica es inquebrantable.

Así se ha ido demostrando a lo largo de este último año con el salto de listones que parecían muy elevados para los mercados financieros. El primero de ellos lo protagonizó NVIDIA, superando en julio un valor en bolsa de 4 billones de dólares. A la compañía que lidera Jensen Huang la acompañó Microsoft, que llegó a ese mismo hito a finales de ese mismo mes de julio.

Y con poco más de tres meses de margen y con su papel estratégico en el desarrollo de la inteligencia artificial afianzado gracias a acuerdos como el alcanzado con OpenAI, NVIDIA vuelve a protagonizar la historia de la bolsa al superar en la jornada de hoy una capitalización de 5 billones de dólares.

Nueva jornada histórica en bolsa para NVIDIA

El fabricante de semiconductores ha tocado esa histórica cifra en el inicio de sesión de Wall Street. El último día ha tenido un rendimiento notable para NVIDIA, que ha visto cómo sus acciones subían un 5%. Las causas detrás de esta subida están no solo en las previsiones de la industria vinculada a la inteligencia artificial, sino que una vez más la política también ha jugado su papel.

En este caso, la buena tendencia mostrada por los inversores se enmarca en un ambiente optimista ante la visita del presidente de Estados Unidos Donald Trump en territorio asiático. De ella se espera que salga un nuevo acuerdo en materia arancelaria entre el máximo mandatario estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping.

Por el momento, la mera posibilidad de que de ese viaje institucional pueda salir un acuerdo satisfactorio para ambas potencias mundiales ha sido motivo más que suficiente de cara a que los inversores muestren una vez más su respaldo a NVIDIA, aupando a la compañía que lidera Jensen Huang a una cotización nunca vista y que vuelve a suponer un récord histórico.

Ahora, tan solo queda pensar en el tiempo que habrá de transcurrir hasta los seis billones de valor, habida cuenta de la trayectoria de NVIDIA en los últimos meses.