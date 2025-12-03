Nvidia invierte 2.000 millones de dólares en Synopsys para acelerar el diseño de chips con IA

La frenética carrera por la IA ha entrado en una fase en la que cada movimiento corporativo puede cambiar por completo el tablero tecnológico global. En los últimos meses hemos visto alianzas inesperadas, inversiones colosales y hasta acusaciones veladas de intentar “comprar” terreno en la industria.

En ese contexto, Nvidia, que ya domina el mercado de GPU para IA, acaba de dar un paso que sube la apuesta: invertir 2.000 millones de dólares en una de las empresas esenciales para diseñar los chips del futuro en una operación que no llega sola, sino que forma parte de una oleada de acuerdos que Nvidia viene sellando con actores clave del sector, desde gigantes como OpenAI y Anthropic hasta proyectos vinculados al hardware más avanzado. Un movimiento que ha generado inquietud entre analistas y competidores: ¿está Nvidia usando su músculo financiero para asegurarse que la industria dependa de sus chips?

En el corazón de esta nueva jugada aparece Synopsys, una empresa menos conocida para el público general pero absolutamente indispensable para cualquiera que quiera fabricar procesadores, motores aeronáuticos o sistemas complejos de alto rendimiento. Sus herramientas permiten simular diseños que, sin IA, tardan semanas en procesarse. Con las GPU de Nvidia, ese tiempo podría reducirse a horas.

Ese salto no es menor. Si la IA acelera el diseño de chips, los propios chips para IA evolucionarán más rápido… cerrando un círculo que podría consolidar la posición de Nvidia durante años. Y justo ahí es donde muchos ven el verdadero peso estratégico de este acuerdo.

Una alianza que acelera el diseño de chips (y también las dudas)

Según lo publicado por el South China Morning Post, el acuerdo contempla una colaboración a largo plazo para que Synopsys adapte su software a la potencia de las GPU de Nvidia, permitiendo que industrias enteras, como la aeroespacial, automoción, electrónica de consumo o defensa, puedan ejecutar simulaciones a una velocidad nunca vista. Según Jensen Huang, CEO de Nvidia, esta aceleración “va a desbloquear oportunidades que antes eran imposibles”.

Sassine Ghazi, director ejecutivo de Synopsys, detalló que los 2.000 millones dan a la compañía “opcionalidad” para impulsar esa adaptación, pero también quiso despejar las sospechas: “No tenemos intención de usar ese dinero para comprar GPU de Nvidia”. Un mensaje dirigido, en parte, a quienes alertan de que Nvidia podría estar fomentando acuerdos que acaban generando obligación implícita de consumir sus productos.

Lo interesante es que la alianza no es exclusiva, ya que Synopsys seguirá trabajando con AMD, Intel y otros fabricantes que quieran sacar partido de la aceleración por IA. Mientras tanto, Nvidia continúa acumulando inversiones: desde hasta 100.000 millones de dólares disponibles para OpenAI hasta su participación de 5.000 millones en Intel, pasando por acuerdos estratégicos con Cadence, rival directo de Synopsys.

En el mercado bursátil, el impacto ha sido inmediato: las acciones de Synopsys subieron casi un 5%, mientras que Nvidia avanzó un 1,4%. La operación se selló a 414,79 dólares por acción, apenas un 0,8% por debajo del precio de cierre previo.

El mensaje es claro: Nvidia no solo quiere dominar la fabricación de chips para IA… quiere influir en cómo se diseñan, quién los produce y qué tecnologías se adoptarán en el futuro cercano.