Para mí, la obra más oscura de Scorsese: tiene a sus dos actores fetiche al frente y está disponible en streaming

Después de medio siglo escribiendo buena parte de la historia del cine, Martin Scorsese podría haber optado por descansar de una vez, pero prefirió hacer justo lo contrario: levantar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Con esta película del año 2023, que respira a otro ritmo -y no es apta para espectadores impacientes-, se mete de lleno en la historia real de codicia y violencia en la América de los años 20.

Para ello, recupera a dos de sus actores fetiche: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, y da la oportunidad de brillar a Lily Gladstone, quien no solo se ganó a la crítica, sino también un lugar en la historia: ha sido la primera mujer indígena estadounidense nominada al Oscar como protagonista. Y no lo ganó, pero se llevó otros premios, como el Globo de Oro. Un detalle curioso es que Scorsese rescribió el guion a petición de DiCaprio, que iba a ser inicialmente el agente del FBI, pero le pidió un personaje menos heroico y contradictorio: una decisión que acabó marcando el tono de toda la película.

Basada en hechos reales: el ascenso y la caída de una nación marcada por el petróleo y la avaricia

Nos situamos en la Oklahoma de los años veinte, concretamente en la Nación Osage, que se ha convertido en una de las comunidades más ricas del mundo gracias al petróleo que brota de sus tierras. Esa prosperidad llama la atención y despierta la codicia de numerosos forasteros que, bajo la apariencia de matrimonios y amistades, comienzan a infiltrarse en las vidas de los locales. Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) llega atraído por esa riqueza, buscando hacerse un hueco en el negocio bajo la influencia de su poderoso tío, William Hale (Robert De Niro), un ranchero respetado en apariencia y con gran peso en la región Osage.

El destino de Ernest se cruza con el de Mollie Kyle (Lily Gladstone), una mujer osage cuya familia es depositaria de parte de esa fortuna recién descubierta. A través de ellos, la película muestra cómo la ambición, el poder y los vínculos familiares se entrelazan en un periodo convulso, mientras la comunidad osage intenta preservar su cultura y su lugar en una sociedad donde el progreso viene acompañado de sombras, amenazas y malas personas. Cuando se producen una serie de asesinatos, conocidos como la Reign of Terror, se desencadena una investigación que marcará el nacimiento del FBI.

'Los asesinos de la luna' (con título original Killers of the Flower Moon) es la película de la que hablamos, y no es recomendable verla con sueño ni para pasar el rato, porque sus casi 3 horas y media de duración te resultarán abrumadoras. Si te animas a disfrutarla como se merece, está disponible en Apple TV, por ahora de forma exclusiva.