Olvídate de 'Miércoles': la serie más vista hoy en Netflix es este thriller de tres episodios con Álvaro Morte

La serie más vista hoy en Netflix España no es un fenómeno internacional ni un blockbuster americano: es una producción nacional que, en menos de tres horas, ha conseguido colarse en todas las conversaciones. Dirigida por Kike Maíllo y escrita por el trío de autores que firma como Carmen Mola, la miniserie reúne a Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, que vuelven a compartir pantalla tras uno de los mayores bombazos televisivos de nuestro país: La casa de papel.

Es imposible olvidarse de El Profesor, y también de Bogotá, pero quizás no recordabas que Mánver encarnó a la madre de Lisboa -la policía Raquel Murillo-, con esa inolvidable escena del café envenenado. Ahora, los tres se embarcan en un thriller que mezcla dolor, secretos y venganza, y que no ha dejado indiferente a nadie desde su estreno la semana pasada: en IMDb y FilmAffinity ya presume de una puntuación de 6,3/10. Cuando la veas, entenderás por qué nadie discute la fuerza del personaje de Mánver, capaz de llevarse la serie por delante, acompañada de un Álvaro Morte irreconocible recuperando su acento cordobés, un detalle que aporta aún más autenticidad a la trama.

Un pueblo andaluz donde las fiestas esconden más de lo que celebran

La historia arranca en Frigiliana, un pintoresco pueblo costero de Málaga, donde dos adolescentes desaparecen durante las fiestas locales: se trata de Verónica (Zoe Arnao) y Marta (Nonna Cardoner), ambas de 16 años. Pese a la repercusión mediática del caso y al esfuerzo inicial de las autoridades, la investigación acaba estancándose y, dos años después, el caso se archiva por falta de pruebas y sospechosos, dejando a las familias atrapadas en un vacío de dolor y preguntas sin respuesta.

Lejos de resignarse, la abuela de Verónica, Isabel (Kiti Mánver), decide iniciar su propia búsqueda, evidentemente al margen de la ley y de las convenciones sociales. En esa cruzada cuenta con el apoyo de su hijo Antonio (Hovik Keuchkerian), un expolicía marcado por la pérdida de su esposa, y con un aliado inesperado: Rafael Salazar (Álvaro Morte), un hombre con un pasado turbio vinculado a la delincuencia y padre de Marta, la otra chica desaparecida. Juntos forman un triángulo de personajes movidos por la pérdida y la rabia, adentrándose en un terreno moral complejo donde la frontera entre justicia y venganza se va difuminando cada vez más.

¿Aún no sabes cuál es la serie española de la que todo el mundo habla? Apunta bien: se llama 'Dos tumbas' y está disponible de forma exclusiva en el catálogo de Netflix. Al tratarse de una miniserie, es perfecta para un maratón express: son solo 3 capítulos de unos 42-54 minutos de duración, así que los puedes devorar en menos de una tarde.