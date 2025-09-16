One UI 8 es oficial: la nueva capa de personalización basada en Android 16 llega a los Samsung Galaxy de Europa

La espera ha terminado: si hace una semana te revelábamos el listado de los dispositivos de la marca surcoreana que se actualizarán a Android 16 y te adelantábamos cuando lo harían, ahora Samsung acaba de anunciar oficialmente el lanzamiento global de One UI 8 en todos los terminales compatibles de la familia Galaxy.

Sin más dilación, repasamos todas las novedades que llegan con One UI 8 y te confirmamos cuáles son los smartphones de la compañía de Suwon que recibirán esta actualización en primer lugar.

Los Samsung Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6 se actualizan a One UI 8 en España

Recientemente, Samsung ha publicado una nota de prensa en su blog oficial para España en la que anuncia que One UI 8 llegará de forma oficial, a lo largo de esta semana, a los smartphones de las series Galaxy S25 y Galaxy S24 y a la sexta generación de plegables de la firma coreana.

Así, los terminales de Samsung que recibirán la actualización a One UI 8 con Android 16 durante estos próximos días son los siguientes:

Asimismo, Samsung también ha confirmado que otros dispositivos Galaxy recibirán esta actualización antes de que acabe el 2025: los Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G y Galaxy A33 5G.

Todas las novedades que llegan a los Galaxy con One UI 8

Como ya te adelantamos, One UI 8 te ofrece una experiencia de usuario repleta de nuevas funciones de IA que ha sido optimizada para adaptarse a los formatos de pantalla tanto de los smartphones como de las tablets Galaxy.

La nueva interfaz de One UI 8 se adapta a todos los formatos de pantalla Samsung

Así, la vista de resultados de IA te muestra los resultados en una vista dividida o flotante independiente, la nueva versión de Galaxy AI adaptada a pantallas grandes te permitirá arrastrar y soltar contenido generado por IA, incluyendo imágenes y texto y también usar más fácilmente herramientas de IA como el Asistente de dibujo o el Asistente de escritura y Gemini Live, el chatbot conversacional de la gran G, se puede ejecutar directamente desde la pantalla externa de los Galaxy Z Flip.

Además, la nueva versión de la capa de software de Samsung incluye una variante mejorada de 'Circle to Search' de Google, una herramienta de IA con la que vas a poder buscar información de algo que te aparece en la pantalla rodeándolo con un círculo, recibir ayuda mientras estás jugando a tus títulos favoritos, traducir cualquier texto fácilmente e identificar cualquier canción que esté sonando.

Pero, sin lugar a dudas, las dos grandes novedades que trae One UI 8 a todos los Galaxy compatibles son 'Now Brief' y 'Now Bar'. El primero es un widget que te muestra información en tiempo real acerca del tráfico, los recordatorios, los eventos del calendario y tu actividad física diaria y la segunda es una barra disponible en la pantalla de bloqueo que te ofrece actualizaciones relevantes y notificaciones en directo, música, modos y rutinas, entre otras opciones.

El nuevo widget 'Now Brief' se puede usar tanto en la pantalla interna como en la externa de los Galaxy Z Flip Samsung

Pero eso no es todo, ya que One UI 8 también estrena un nuevo diseño de reloj que se adapta al fondo de pantalla que tengas puesto, te permite crear tus propios fondos de pantalla personalizados usando la IA e incorpora otras funciones realmente útiles como el Estudio de retratos que es ideal para capturar retratos artísticos de tus mascotas, la Transcripción de llamadas que convierte automáticamente las voces en texto durante las llamadas y el Intérprete que te permitirá traducir ideas a medida que las vas escribiendo.