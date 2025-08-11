'One Piece' en Netflix: primer tráiler de la temporada 2 del live action y renovada oficialmente para una tercera

Lo veníamos avisando y al final así ha sido, y es que después de las nuevas imágenes de la segunda temporada del live action de One Piece, la adaptación al formato de acción real de la obra de Eiichirō Oda, el Día de One Piece, que esta vez ha abarcado un fin de semana completo, ha traído esperados y celebrados anuncios.

Estrenada por primera vez en Netflix en agosto de 2023, dos años después, los seguidores de las aventuras de la tripulación del Going Merry al fin tenemos interesantes nuevas con las que saciar nuestras ansias de más tramas piratas, aunque la temporada 2 de One Piece sigue programada para 2026 en una fecha todavía por concretar.

Tráiler de las nuevas aventuras

Bajo el lema ¡Izad las velas!, Netflix ha aprovechado la celebración anual del Día de One Piece en Tokio para mostrar el primer adelanto de la temporada 2 de la serie, el cual muestra a Luffy y los Sombrero de Paja poniendo rumbo a la temida y legendaria Grand Line, donde les esperan peligros y maravillas en igual medida.

La sinopsis oficial promete "enemigos más fieros y las misiones más peligrosas hasta la fecha", con un viaje que llevará a la tripulación a atravesar mares impredecibles en busca del legendario tesoro One Piece, perteneciente al mítico pirata Gold Roger. Durante su travesía, se encontrarán con islas insólitas y un sinfín de nuevos rivales que pondrán a prueba sus habilidades y su unión como grupo.

Entre las novedades más destacadas, la temporada incorporará a Tony Tony Chopper, personaje muy querido por los fans, que en esta versión estará interpretado mediante CGI y contará con la voz en su versión original de Mikaela Hoover. También harán su aparición figuras como Brogy (Brendan Sean Murray) o el Capitán Smoker (Callum Kerr).

Habrá temporada 3

Pero el evento en Tokio no solo trajo el esperado tráiler de la segunda temporada, sino también la confirmación oficial de que One Piece tendrá tercera temporada. Netflix ha anunciado una renovación temprana, de forma que la producción de esta nueva tanda de episodios comenzará en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) este mismo otoño.