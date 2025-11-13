El OnePlus 15 es oficial: el nuevo flagship de la marca da un salto de calidad y presume de diseño, pantalla, rendimiento, autonomía y funciones de IA

Los grandes fabricantes de móviles Android siguen trabajando para presentarnos sus nuevos buques insignia de cara al 2026 y una buena prueba de ello es que Xiaomi ha anunciado la nueva serie Xiaomi 17 en China hace unas semanas y se espera que haga lo propio en Europa antes de acabar el año y Samsung debería presentar oficialmente los nuevos Galaxy S26 a finales de febrero de 2026.

Pues bien, OnePlus se ha adelantado a ambos, puesto que acaba de lanzar en el mercado global su nuevo flagship, un OnePlus 15 que nos solo adelanta dos generaciones en la nomenclatura, si no también en sus prestaciones, ya que apuesta por un diseño moderno y duradero, por una pantalla de grandísima calidad, por el procesador más potente del momento, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, por una autonomía insuperable y por un software cargado de funciones de IA que son realmente útiles.

OnePlus 15: características y especificaciones

Lo primero que llama la atención del nuevo OnePlus 15 es que estrena un diseño sofisticado y minimalista que se aleja bastante de la estética de su antecesor, el OnePlus 13. Así, nos encontramos con un terminal con un chasis ligero y delgado con marcos planos y esquinas redondeadas que tiene un grosor máximo de 8,2 milímetros, unos biseles de tan solo 1,15 milímetros y un peso máximo de 215 gramos, algo que lo convierte en un dispositivo realmente cómodo en mano.

El gran cambio estético del OnePlus 15 lo encontramos en su parte trasera, ya que monta un nuevo módulo rectangular de cámaras con acabado metálico que está ubicado en la esquina superior izquierda del móvil y el logo de la marca está mucho más centrado que en los modelos anteriores.

El diseño al completo del OnePlus 15 en sus tres tonalidades disponibles

Además de bonito, el OnePlus 15 es duradero, puesto que tiene la protección contra el agua y el polvo más completa del sector al contar con las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. Esto se traduce en que es totalmente resistente a la entrada de polvo y en que se puede sumergir a 2 metros durante un tiempo máximo de 30 minutos y soportar chorros de agua a alta presión y temperatura (hasta 80 °C).

Asimismo, el nuevo OnePlus 15 está disponible en tres acabados premium, cada uno de los cuales ofrece prestaciones diferentes:

Infinite Black apuesta por un vidrio AG avanzado y un color negro mate

apuesta por un vidrio AG avanzado y un color negro mate Sand Storm cuenta con un marco tratado mediante MAO que es 3,4 veces más duro que el aluminio convencional y 1,3 veces más resistente que el titanio

cuenta con un marco tratado mediante MAO que es 3,4 veces más duro que el aluminio convencional y 1,3 veces más resistente que el titanio Ultra Violet dispone de un recubrimiento de doble textura que es reactivo a la luz

Tampoco se han escatimado esfuerzos en dotar al OnePlus 15 de unas especificaciones "top", tal como lo demuestra el hecho de que este terminal está equipado con la primera pantalla ProXDR LTPO 1.5K de 165 hercios del mercado, un panel de 6,78 pulgadas que tiene un brillo máximo que llega hasta los 1.800 nits y una atenuación de hasta 1 nit para una visualización cómoda por las noches y que está protegido con un cristal Corning Gorilla Glass Victus 2.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 del OnePlus 15 está acompañado de 2 chips que mejoran la respuesta táctil y la conexión wifi

Como no podía ser de otra forma, bajo el capó del OnePlus 15 se ubica el nuevo procesador estrella de Qualcomm, un Snapdragon 8 Elite Gen 5 que está respaldado por una GPU Adreno 840 y por dos chips dedicados: uno que asegura una respuesta táctil de 3.200 hercios (la más alta de la industria) y otro que mejora la conectividad wifi para que disfrutes de una conexión potente y estable incluso en entornos saturados.

Lógicamente, este chipset te ofrecerá una experiencia fluida tanto en tareas intensivas como a la hora de ver contenidos multimedia y jugar a videojuegos. Precisamente, para evitar que el procesador se sobrecaliente si le exigimos un poco, el OnePlus 15 está equipado con un innovador sistema de refrigeración 360 Cryo-Velocity Cooling System, el cual ha sido fabricado con materiales de grado aeroespacial como aislamiento de aerogel o grafito blanco.

En lo que respecta a la experiencia gaming de este dispositivo, también debes saber que integra un giroscopio de grado UAV con una precisión de ±4000 DPS que es capaz de traducir los movimientos más sutiles de tu mano dentro del juego. Además, este giroscopio también reduce el drift y te permite mantener la puntería estable incluso con miras de gran aumento.

Sin lugar a dudas, uno de los grandes puntos fuertes del OnePlus 15 es su autonomía, ya que a pesar de ser un terminal bastante compacto y ligero, está equipado con una enorme batería de 7.300 mAh que cuenta con un sistema de carga rápida por cable SUPERVOOC de 120 W, gracias al cual podrás recargarla al completo en apenas 39 minutos.

El OnePlus 15 monta una gran batería de 7.300 mAh

Pero eso no es todo, ya que esta batería también dispone de una carga rápida inalámbrica SUPERVOOC de 50 W y de la tecnología de carga inalámbrica inversa.

Tampoco se queda corto en el apartado fotográfico el nuevo OnePlus 15, ya que monta un triple módulo de cámaras traseras que está compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles con una apertura focal f/1.8 y estabilización óptica de imagen (OIS), un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles con una apertura focal f/2.0 y ángulo de visión de 116º que hace las veces de cámara macro y un sensor telefoto de 50 megapíxeles tipo periscopio con zoom óptico 3,5x y zoom de calidad óptica 7x.

El sistema fotográfico del OnePlus 15 se completa con una cámara delantera equipada con un sensor de 32 megapíxeles que tiene una apertura focal f/2.4.

Estas cuatro cámaras están respaldas por un novedoso algoritmo llamado "OnePlus DetailMax Engine", el cual mejora las tomas usando la fotografía computacional inteligente gracias a estos tres modos:

Ultra Clear 26MP : captura detalles minuciosos a plena luz del día

: captura detalles minuciosos a plena luz del día Clear Burst : obtiene imágenes nítidas de sujetos en movimiento

: obtiene imágenes nítidas de sujetos en movimiento Clear Night Engine: consigue fotografías nocturnas más limpias y detalladas

A nivel de grabación de vídeo, el OnePlus 15 es capaz de grabar en 4K a 120 fps con Dolby Vision y cuenta con soporte LOG para gradación de color y previsualizaciones LUT en tiempo real.

El módulo trasero de cámaras del OnePlus 15 con sus tres sensores fotográficos y el flash LED

Otro de los aspectos diferenciales del OnePlus 15 es su software, ya que este terminal llega con OxygenOS 16 corriendo bajo Android 16, una capa de personalización renovada que destaca por contar con una gran fluidez durante los cambios de aplicación, la navegación y la multitarea y que está repleta de funciones de IA muy útiles entre las cuales debemos destacar 'Plus Mind', una tecnología que te permite usar el nuevo botón 'Plus Key' para guardar automáticamente capturas de pantalla y notas de voz en un nuevo espacio personal llamado 'Mind Space'.

Pero lo mejor de todo es que 'Mind Space' está totalmente integrado con Gemini, de tal forma que el chatbot de IA de Google puede acceder a la información guardada en dicho espacio y ofrecerte sugerencias personalizadas en un solo comando.

'Plus Key', el nuevo botón del OnePlus 15

Además, OxygenOS 16 incorpora otras funciones de IA que también son bastante interesantes:

AI Writer : un asistente de escritura centrado en la redacción y los resúmenes automáticos, incluidos tablas de datos, mapas mentales y comentarios para redes sociales.

: un asistente de escritura centrado en la redacción y los resúmenes automáticos, incluidos tablas de datos, mapas mentales y comentarios para redes sociales. AI Recorder : transcribe en tiempo real reuniones con identificación de hablantes

: transcribe en tiempo real reuniones con identificación de hablantes AI Portrait Glow: mejora las fotografías tipo retrato de forma inteligente

OnePlus 15: disponibilidad y precios

El OnePlus 15 ya está disponible para su compra tanto a través de la tienda oficial de la marca como a través de distribuidores autorizados como Amazon, FNAC, PC Compontentes, Miravia y la operadora de telefonía Movistar.

El OnePlus 15 se puede adquirir en 3 acabados diferentes: Infinity Black, Sand Storm y Ultra Violet y en dos configuraciones de memoria (12+256 GB y 16+512 GB) con los siguientes precios oficiales:

OnePlus 15 12/256 GB: 979 euros

OnePlus 15 16/512 GB: 1.129 euros

Asimismo, debes saber que al comprar el nuevo OnePlus 15 conseguirás una prueba gratuita de tres meses de Google AI Pro, un plan que te ofrece acceso ampliado a las funciones más recientes de Gemini, mayores límites de uso en NotebookLM y la integración de Gemini en Gmail, Docs y más apps de la gran G.

Con motivo de este lanzamiento, la marca recupera el OnePlus Pop-Up Tour, un espacio que te ofrecerá experiencias exclusivas y la oportunidad de probar OnePlus 15 en persona, además de muchos regalos y sorpresas y que llegará a Madrid, más concretamente a la calle Goya 36, el próximo 26 de noviembre.