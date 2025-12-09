Inteligencia Artificial
OpenAI quiere comerse a Gemini 3 de Google: va a sacar su artillería pesada con ChatGPT 5.2
Una reciente filtración confirma que OpenAI adelantará el lanzamiento de GPT-5.2 a esta misma semana para poder competir de tú a tú con Gemini 3
Hace unas tres semanas, Google lanzó Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial (IA) más avanzado hasta la fecha, el cual destaca por su superioridad en razonamiento y por sus capacidades multimodales y esto ha provocado que sus más directos competidores tomen cartas en el asunto.
Una buena prueba de ello es que OpenAI ha activado el "código rojo" y ha decidido poner todas las castañas en el fuego con ChatGPT 5.2, una nueva versión de su chatbot de IA que pretende recuperar el terreno perdido ante el reciente modelo de IA de Google.
OpenAI no se quiere quedar atrás y lanzará ChatGPT 5.2 antes de lo previsto
Un reciente informe del medio TechRadar asegura que, aunque OpenAI tenía previsto presentar GPT-5.2 a finales de este mes, ha decidido adelantar dicho lanzamiento a esta misma semana para poder plantarle cara a Gemini 3, un nuevo modelo de IA desarrollado por Google que está acaparando todos los titulares en las últimas semanas.
En concreto, según fuentes cercanas a Open AI, GPT-5.2 podría ser anunciado hoy mismo, pero todavía no tenemos confirmación oficial por parte de la compañía dirigida por Sam Altman.
Esta premura se debe a que, según varias evaluaciones independientes, Gemini 3 actualmente supera a GPT‑5 Pro, especialmente en razonamiento avanzado y métricas de estilo AGI (inteligencia artificial general).
Tal como revela dicho informe, GPT-5.2 no supondrá una gran revolución respecto al modelo actual, pero sí que promete ofrecer un razonamiento más inteligente, respuestas más rápidas y un menor número de fallos.
El objetivo de este nuevo modelo de IA de Open AI es volver a situar a ChatGPT como el chatbot líder en velocidad, inteligencia y confiabilidad y para lograrlo, la empresa de Altman se está centrando en mejorar el rendimiento bruto de GPT-5.2 para conseguir duplicar el rendimiento de algunos parámetros clave como los tiempos de respuesta, la calidad de las respuestas y la adaptabilidad.
Asimismo, esto provoca que OpenAI esté dejando de lado otras iniciativas como la integración de publicidad en su chatbot o los despliegues de agentes a largo plazo.
