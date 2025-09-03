OPPO presenta la Pad SE y el Watch X2 Mini: así son la nueva tablet barata y el nuevo smartwatch asequible de la marca

Ayer mismo, OPPO celebró un evento en los Cines Callao de Madrid para presentar la nueva serie Reno14, la cual está formada por tres smartphones: los Reno14 5G, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G, pero estos tres terminales no llegargon solos, ya que la firma china también aprovechó la ocasión para lanzar otros dos dispositivos dentro de su ecosistema inteligente: la tableta OPPO Pad SE y el reloj inteligente OPPO Watch X2 Mini.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber tanto de la OPPO Pad SE como del OPPO Watch X2 Mini, dos productos que destacan por su gran relación calidad-precio.

OPPO Pad SE, toda la información

A nivel estético, la nueva OPPO Pad SE apuesta por un diseño moderno y delgado, ya que esta nueva tablet cuenta con un cuerpo ultrafino que tiene un grosor de tan solo 7,39 milímetros, gracias al cual podrás usarla cómodamente durante horas para navegar por Internet, ver contenidos de streaming y disfrutar de tus juegos favoritos.

Si nos centramos en sus prestaciones, lo primero que nos llama la atención de la nueva OPPO Pad SE es su pantalla LCD Eye-Care de 11 pulgadas que cuenta con un brillo máximo de 500 nits que te garantiza imágenes más nítidas y vivas incluso en ambientes luminosos, con un tratamiento mate antirreflejo con grabado a nivel nano que elimina el 97% de reflejos, logrando un efecto papel para leer y escribir sin fatiga visual y con la certificación TÜV Rheinland para los estándares Reflection Free, Paper Like Display, Low Blue Light y Flicker-Free.

Así luce la pantalla de la OPPO Pad SE OPPO

Sin lugar a dudas, uno de los detalles clave de la nueva tableta barata de OPPO es su autonomía, ya que está equipada con una enorme batería de 9.340 mAh que promete hasta 11 horas de reproducción de vídeo y hasta 80 horas de música con una sola carga. Además, esta batería dispone de un sistema de carga rápida SUPERVOOC de 33 W que te permitirá recargarla al completo en poco tiempo.

Pero eso no es todo, ya que esta batería también cuenta con un 'Modo de Ahorro de Energía Inteligente' que apaga automáticamente el dispositivo tras 7 días de inactividad y que permite que la tablet conserve suficiente carga para encenderse al instante incluso después de 800 días en reposo.

Esta es una tableta pensada para familias y una buena prueba de ello es que incorpora un 'Modo Infantil Personalizado' que permite a los padres controlar fácilmente el tiempo de uso de la misma y restringir el acceso a ciertas aplicaciones directamente desde la pantalla de inicio del dispositivo.

Por supuesto, la nueva OPPO Pad SE también cuenta con funciones de IA, ya que integra el modelo de IA Gemini de Google para ofrecerte un asistente inteligente que es capaz de mantener conversaciones naturales, generar ideas y realizar traducciones en tiempo real en aplicaciones como Gmail, YouTube y Maps e incorpora el Asistente de IA para Notas y el Documento Inteligente de OPPO, gracias al cual vas a poder organizar y optimizar el contenido de una manera mucho más eficiente.

La OPPO Pad SE se integra a la perfección con el resto de dispositivos de la marca OPPO

Asimismo, esta nueva tablet de OPPO te permite interactuar con otros dispositivos de la marca gracias a funcionalidades como O+ Connect con la que podrás compartir fácilmente fotos, videos y archivos, Communication Sharing que permite que la OPPO Pad SE utilice la red móvil y el GPS del teléfono, conectándose automáticamente a Internet a través del móvil emparejado sin necesidad de configuración manual cuando ambos dispositivos están cerca, Duplicación de Pantalla que te da la opción de ver las notificaciones del teléfono directamente en la tablet con soporte para aplicaciones a pantalla completa y la función de arrastrar y soltar que facilita la transferencia de archivos entre dispositivos.

OPPO Watch X2 Mini: características y especificaciones

El OPPO Watch X2 Mini es el smartwatch más compacto de OPPO hasta la fecha y destaca por contar con un diseño elegante y refinado, propio de un reloj tradicional. De hecho, este nuevo reloj inteligente está disponible en un acabado Glimmer Gold que cuenta con una caja y una corona de acero inoxidable bañadas en oro de 18 quilates, las cuales han sido perfeccionadas con técnicas de pulido de alta gama propias de la joyería para lograr un brillo duradero.

El nuevo OPPO Watch X2 Mini en sus dos colores disponibles Propio

Además, el OPPO Watch X2 Mini monta una pantalla circular de 1,32 pulgadas que se adapta perfectamente a la muñeca, garantizando una experiencia de uso ligera y cómoda, te ofrece una amplia selección de esferas para que puedas personalizar el reloj a tu gusto y dispone de resistencia al agua IP68 de hasta 5 ATM que te permitirá usarlo para nadar y realizar todo tipo de deportes acuáticos.

Bajo el capó del OPPO Watch X2 Mini encontramos una arquitectura de doble motor formada por dos chipsets, los Snapdragon W5 y BES2800BP. Estos procesadores funcionan de manera conjunta para alternar dinámicamente entre el sistema Wear OS con todas sus funciones en el Modo Inteligente y el modo eficiente RTOS.

Gracias a este sistema, este smartwatch promete hasta 60 horas de autonomía en el Modo Inteligente y hasta 7 días en el Modo de Ahorro de Energía y su batería es compatible con la carga rápida Watch VOOC Flash Charging, la cual te permite disfrutar de un día completo de uso con el Modo Inteligente con tan solo 10 minutos de carga.

Como buen reloj deportivo, el OPPO Watch X2 Mini cuenta con más de 100 modos de entrenamiento, entre los cuales se incluyen 11 modos profesionales que te ofrecen un registro de datos más completo, con un sistema de detección automática de ejercicio que te permite realizar tus registros de actividad sin necesidad de intervención manual, con un modo profesional de carrera que pone a tu disposición una amplia variedad de métricas sobre la postura al correr como el tiempo de contacto con el suelo, la longitud media de zancada y el equilibrio entre izquierda y derecha para que puedas mejorar tu técnica de carrera y con una nueva función llamada 'Evaluación de Quema de Grasa' que te muestra datos en pantalla para ayudarte a mantener tu frecuencia cardíaca dentro de la zona óptima de quema de grasa y así alcanzar tus objetivos de pérdida de peso.

La dupla de procesadores del OPPO Watch X2 Mini OPPO

Asimismo, el OPPO Watch X2 Mini también dispone de funciones de seguimiento de la frecuencia cardíaca y del oxígeno en sangre las 24 horas del día, utiliza un algoritmo patentado para monitorizar el riesgo de apnea del sueño, ayudando a los usuarios a identificar posibles problemas de salud relacionados con el sueño, incorpora un sistema de detección de caídas y un rastreador de ciclos e introduce una característica para vigilar tu salud mental llamada 'Evaluación de Mente y Cuerpo' que analizar datos como la frecuencia cardíaca (HRV), la frecuencia cardíaca en reposo y los niveles de actividad y otros factores de estilo de vida como el sueño y la actividad para ofrecerte una visión de tus niveles de fatiga física y de tu estado emocional.

Además, el nuevo OPPO Watch X2 Mini también dispone de un par de funciones inteligentes realmente útiles como el control remoto de la cámara y el control de reproducción de vídeos cortos, aunque este último solo es compatible con un smartphone de OPPO con ColorOS 15 o una versión posterior.

A nivel de software, el OPPO Watch X2 Mini llega con Wear OS, un sistema operativo para relojes inteligentes que te permite consultar notificaciones importantes y acceder a tus aplicaciones favoritas de Google. Así, con este reloj podrás descargar música para escucharla sin conexión usando la app de YouTube Music para Wear OS, llevar tus tarjetas y pagar con Google Wallet en cualquier comercio y navegar en tiempo real con Google Maps. Asimismo, OPPO ha confirmado que el potente asistente de IA de Google, Gemini, llegará muy pronto a este nuevo reloj.

OPPO Pad SE y OPPO Watch X2 Mini: disponiblidad y precios

La nueva OPPO Pad SE ya está disponible para su compra a través de la tienda oficial de la marca en un único acabado 'Twilight Blue' por un precio de 199 euros y el nuevo OPPO Watch X2 Mini se puede comprar en sus dos colores: Glimmer Gold y Nebula Black por un coste de 299 euros.