Orange se acerca a Movistar con la llegada de 5 canales FAST de la BBC

Orange TV ha incorporado 5 de los 6 canales FAST de la BBC de Movistar Plus+: BBC Series, BBC History, BBC Drama, BBC Earth y BBC Lifestyle. El único que se queda fuera es BBC Food, un canal de cocina.

De este modo, la televisión de la operadora naranja busca igualarse a la oferta televisiva de Movistar Plus+. La televisión de la operadora azul es una de las más completas, por lo que, con esta acción, su rival da un paso más para acercarse a su programación. Por otro lado, las operadoras cada vez incluyen más canales FAST, porque una gran parte de espectadores ya no quieren decidir qué serie o película ver, simplemente desean ver la televisión.

La competencia por las exclusividades de las operadoras

En el sector de las telecomunicaciones las exclusividades no duran mucho. Sucede con el fútbol, que se reparten Movistar y Orange, pero también con las plataformas de streaming, como HBO Max, que al principio únicamente se podía contratar junto a una tarifa de conectividad en Vodafone, pero que desde inicios de 2024 ha ido llegando a las demás compañías.

Sin embargo, el ejemplo más reciente son los canales FAST de la BBC británica, los cuales incorporó Movistar a principios de 2025. Si bien otras operadoras, como Vodafone, tenían otros canales de la BBC, era la televisión de la operadora azul las que incluía estos canales gratuitos que se sufragan mediante la publicidad, como indican las siglas de FAST (Free Ad-supported Streaming Television, en español "Televisión en Streaming Gratuita con Publicidad).

No obstante, Orange, que ve en Movistar Plus+ un ejemplo de televisión en la que fijarse, ha incorporado 5 de los 6 canales FAST de la BBC de los que dispone Movistar:

BBC Series : series de drama, suspense y thriller

: series de drama, suspense y thriller BBC Top Gear : emite capítulos de Top Gear

: emite capítulos de Top Gear BBC History : canal de historia

: canal de historia BBC Lifestyle : se centra en el desarrollo personal, la salud, la moda, crianza o el estilo

: se centra en el desarrollo personal, la salud, la moda, crianza o el estilo BBC Earth: documentales de naturaleza y ciencia

El único de los de Movistar que se queda fuera es BBC Food, enfocado en la cocina. De este modo, no se incluyen todos, pero casi, por lo que prácticamente se pone a la altura de la operadora azul. No resulta ningún secreto que Orange se ha fijado en Movistar Plus+ como referente televisivo. Ya lo hizo cuando lanzó Orange TV Libre, la versión de su televisión para personas de cualquier operadora, al estilo de Movistar Plus+, y ahora se confirma con la llegada de estos canales de la BBC.

Por otro lado, según detalla mundoplus, se prevé que la televisión de Orange introduzca aún más canales FAST en las próximas semanas. O sea, tendrá más canales que se sufragan con publicidad, como los de la TDT (Telecinco, Antena 3, etc.).

Este modelo cada vez goza de mayor presencia en las televisiones de pago, como Orange TV, Movistar Plus+ o Vodafone TV. Ello se debe a que el usuario está tan saturado de contenido que en muchas ocasiones simplemente quiere ver qué echan por TV.