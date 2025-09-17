Si eres de Orange, pronto escucharás las llamadas mejor que nunca

Orange se convierte en la primera operadora en España en ofrecer VoNR (Voice over New Radio). Esta tecnología permite que las llamadas se realicen íntegramente sobre la red 5G, mejorando la calidad del audio, reduciendo la latencia y garantizando una experiencia más fluida para los interlocutores. Además, permite seguir navegando a máxima velocidad sin que la llamada interfiera con los datos.

El servicio ya está disponible para los clientes de Orange de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valladolid, Vigo, A Coruña, Oviedo, Gijón y Santander, con la promesa de extenderlo progresivamente al resto del país en los próximos meses. No supone ningún gasto extra ni el cliente debe realizar alguna gestión, la llegada es automática y para usarla solo debes ser cliente de contrato y disponer de un móvil compatible con esta tecnología.

En qué te beneficia el VoNR

Ventajas del VoNR Orange

El VoNR, siglas de Voice over New Radio, es la evolución natural de las llamadas móviles en la era del 5G. Hasta ahora, aunque los teléfonos podían navegar en 5G, las llamadas de voz solían apoyarse en 4G (VoLTE) o incluso 3G. Con VoNR, todo el proceso se realiza dentro de la red 5G Stand Alone (también conocida como 5G+), sin necesidad de recurrir a redes anteriores. Esto se traduce en conexiones instantáneas y en un audio más nítido.

Los primeros en beneficiarse de esta mejora son los clientes de Orange con tarifas de postpago y móviles compatibles. De momento, los terminales homologados para aprovechar esta tecnología son el Xiaomi 14T Pro y el Redmi Note 14 Pro+ 5G, aunque la lista se ampliará en los próximos meses con nuevos modelos. Así, los usuarios podrán realizar llamadas de alta calidad mientras usan aplicaciones que requieren mucho ancho de banda, como streaming de vídeo o videojuegos en línea.

Entre las principales ventajas que ofrece VoNR destaca la baja latencia, que acorta al mínimo el tiempo de establecimiento de las llamadas. También sobresale la capacidad de soportar un mayor número de conexiones simultáneas sin degradar la experiencia, algo especialmente útil en entornos masivos como estadios, conciertos o centros urbanos muy concurridos. Por supuesto, la voz se escuchará más nítida y estable.

La llegada del VoNR plantea un cambio en la forma en las llamadas móviles de la era 5G. Si hasta ahora la atención de las compañías se centraba en la velocidad de navegación y el consumo de datos, la voz recupera protagonismo al modernizarse. Llamadas más rápidas, con mejor calidad y preparadas para convivir con los usos intensivos de datos son el punto de partida de una nueva etapa que seguirá ampliándose en los próximos meses.