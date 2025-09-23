Orange estrena un nuevo router para sus clientes: qué ofrece el Livebox S6

Orange ha presentado un nuevo router disponible para sus clientes. Se trata del Livebox 6S y llega como evolución del Livebox 6, con algunas mejoras y cambios en el diseño, aunque sin alcanzar las prestaciones más avanzadas de la versión superior, el Livebox 7.

El objetivo de la compañía es ofrecer una alternativa equilibrada para sus clientes de fibra, con un dispositivo que combina un rendimiento sólido, compatibilidad con WiFi 6 y un diseño renovado. Aunque aún no se ha especificado a qué usuarios llegará primero, todo apunta a que se distribuirá de forma progresiva tanto en Orange como en otras marcas de MásOrange, como Jazztel o Simyo.

El nuevo router de Orange al detalle

El Livebox 6S es para hogares que buscan estabilidad en la red sin necesidad de contar con el modelo más avanzado. Para ello integra un procesador ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,3 GHz, una potencia suficiente para proporcionar varias conexiones simultáneas sin comprometer el rendimiento. Apuesta por la tecnología WiFi 6 en doble banda —2,4 GHz y 5 GHz— e incorpora estándares modernos como OFDMA, MU-MIMO y WPA3.

Livebox 6G por arriba y debajo Montaje por Pablo Hernando (fotos: Orange)

En el apartado de conectividad física, incluye cuatro puertos LAN Gigabit RJ-45, un puerto GPON con ONT integrada capaz de alcanzar hasta 2,5 Gbps de bajada y 1,25 Gbps de subida, así como un puerto FXS RJ-11 destinado a la línea telefónica fija. Estos elementos garantizan compatibilidad con los servicios básicos de Internet, telefonía y televisión de Orange.

En cuanto a la conexión inalámbrica, el dispositivo apuesta por la tecnología WiFi 6. Funciona en doble banda, 2,4 GHz y 5 GHz, e incorpora estándares modernos como OFDMA, MU-MIMO y WPA3. En cifras, puede llegar hasta unos 575 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 4.800 Mbps en la de 5 GHz, lo que supone una mejora significativa frente a generaciones anteriores en términos de velocidad y eficiencia.

Con unas dimensiones de 210 × 205 × 85 mm, el nuevo router cambia de aspecto respecto al Livebox 6 y abandona algunos elementos. Por ejemplo, desaparece el puerto USB, presente en la generación previa, y se reduce de 2 a 1 puerto la conexión para telefonía fija. Además, la banda de 2,4 GHz pasa de una configuración 3×3 a 2×2, lo que implica un ligero recorte en esa frecuencia.

Aun así, el Livebox 6S mantiene una propuesta equilibrada para la mayoría de hogares, que no notarán grandes diferencias en la práctica respecto al modelo anterior. La integración de la ONT, la compatibilidad con servicios como Orange TV y la seguridad añadida de WPA3 lo convierten en una opción fiable para quienes buscan un router moderno, sin llegar al nivel más alto de la gama.

Por el momento, Orange no ha confirmado qué clientes recibirán el nuevo equipo, ni si será ofrecido en todas las tarifas o limitado a determinadas modalidades de fibra. Todo apunta que llegará de forma progresiva a Orange y otras marcas de MásOrange, el grupo de telecomunicaciones propietario de Orange, como Jazztel y Simyo.