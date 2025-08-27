Orange lanza la tarifa más completa de la historia: 2 fibras ópticas, todo el fútbol, 10 líneas móviles 5G+, plataformas de streaming y mucho más

Orange acaba de lanzar una tarifa que no tiene nada parecido en España. Es un plan masivo, que junta todos los servicios que puedes contratar en una operadora: fibra y móvil ilimitado, fijo incluido, televisión con toda LaLiga y Champions, varias plataformas de streaming e incluso ciberseguridad.

Como no podía ser de otra forma, se llama Orange Todo, un nombre que le viene perfecto porque, literalmente, incluye todo lo que puedes contratar en Orange. Eso sí, el precio es de 222 euros al mes, aunque la operadora hace hincapié en que contratar todo de este modo sale mucho más barato que hacerlo de forma separada.

¿Qué incluye Orange Todo?

Dos fibras ópticas : para la vivienda principal, una con velocidad de 1 Gb y, para la secundaria, otra de 600 Mb. Ambas emplean WiFi 7, el estándar más rápido actualmente, e incluyen repetidores para potenciar la señal.

10 líneas móviles 5G+ con datos y llamadas ilimitadas. Además, ofrece la posibilidad de añadir líneas TúYo, pensadas para menores. También incluye 100 GB de roaming en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Gibraltar, además de 2 GB en otros 49 países, entre los que están Estados Unidos y Reino Unido. Todas las líneas cuentan con Ciber Protección. Si no quieres las 10 líneas, puedes optar por menos.

Fijo con llamadas ilimitadas a otros fijos nacionales y 1.000 minutos a móviles nacionales.

Orange TV con 90 canales.

Todo el fútbol : LaLiga EA Sports e Hypermotion, Champions League, Europa League, Conference League y Copa del Rey.

Decodificador Premium con el servicio Orange Infinity Homebox para Orange TV y el fútbol. Es compatible con 4K, HDR10+, Dolby Vision, Audio by Bang & Olufsen y sonido inmersivo Dolby Atmos.

Netflix (plan estándar).

Amazon Prime , con Prime Video sin anuncios.

HBO Max .

DAZN , con F1, MotoGP, Premier League y otras competiciones.

SkyShowtime .

Descuentos y ventajas en Orange Energía, Orange Alarmas, Orange Seguros y en la compra de dispositivos en Orange. No vienen incluidos en la tarifa; si los quieres, debes contratarlos aparte, pero con condiciones ventajosas.

En cuanto a las condiciones, además del precio de 222 euros al mes, hay que tener en cuenta que incluye una permanencia de 12 meses, como ocurre con las demás tarifas de fibra y móvil de Orange.

Aclaradas las prestaciones y condiciones de Orange Todo, si quieres contratarla, puedes hacerlo desde este enlace a la página web de Orange.

¿Merece la pena Orange Todo?

Incluye todo lo que puede ofrecer una operadora Orange

Orange Todo no parece estar pensada para la mayoría de hogares ni familias, ya que pocas personas necesitan hasta 10 líneas de datos 5G+. La clave de esta tarifa es que permite reunir muchos productos en una sola factura, con la consiguiente rebaja de precio. En caso de que te interesen, al menos la mayoría, de los servicios que incluye, resulta una grandiosa forma de ahorrar; de lo contrario, te saldrá más rentable una tarifa más ajustada.