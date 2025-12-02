Orange TV pierde AXN, AXN Movies y dos canales de MTV

Vivimos semanas de cambios en las televisiones de las operadoras. Movistar Plus+ ha incorporado FlixOlé, mientras que Vodafone ha potenciado la versión básica de Vodafone TV con canales abiertos que antes eran de pago. Por supuesto, Orange no se ha quedado quieta, y ha incorporado la NBA junto a competiciones españolas de baloncesto (Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa), integrado SkyShowtime y agregado nuevos canales deportivos y de la BBC.

Las incorporaciones de Orange son de lo más potentes, pero la operadora da una de cal y otra de arena en cuanto a su televisión. Acaba de eliminar 4 canales: AXN, AXN Movies, MTV Live HD y MTV 00s. Los dos primeros ofrecían películas y series de acción, humor o comerciales, mientras que los dos últimos se enfocaban en el espectáculo musical.

Reestructuración en Orange TV

La desaparición de AXN y AXN Movies es el golpe más visible. Ambos canales funcionaban como referencia para ver cine comercial, series de acción o producciones de suspense sin recurrir a plataformas de streaming. Orange no ha dado detalles sobre la negociación ni ha explicado si se trata de un desacuerdo de derechos, de costes o de un simple reajuste interno.

En el caso de los canales de MTV, el contexto es diferente. MTV Live HD y MTV 00s vienen cerrando sus emisiones en varios países, ya que la cadena matriz está reduciendo sus señales lineales para concentrar recursos en el contenido digital y en servicios bajo demanda. Orange era una de las pocas operadoras que todavía mantenía estas variantes musicales, que ahora desaparecen también de su parrilla.

La retirada de estos cuatro canales ha obligado a la operadora a reorganizar sus diales. Algunos canales de entretenimiento han cambiado de número y otros se han reubicado para cubrir los huecos que dejan AXN, AXN Movies y las señales de MTV.

AXN y AXN Movies aportaban un catálogo reconocible sin necesidad de suscripciones adicionales, con estrenos, maratones y ciclos temáticos que llenaban la programación diaria. MTV Live HD ofrecía conciertos y especiales musicales con buena calidad de imagen, mientras que MTV 00s mantenía vivo el formato de videoclips clásicos que muchos usuarios seguían consumiendo como canal de fondo.

Sin embargo, como indicamos al inicio, Orange TV ha introducido importantes mejoras este diciembre. Para los clientes que tengan contratado el fútbol, llega la NBA de la mano de DAZN, además de la Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa de España. Para los clientes con la versión de Orange TV con más de 90 canales, se integra SkyShowtime en su versión estándar con anuncios. Finalmente, para todos los clientes, podrán ver nuevos canales de la BBC y deportivos (rugby y fútbol).