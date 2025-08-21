Orlando Bloom alimenta la teoría de que la nueva 'Piratas del Caribe' sería una secuela y no un reboot

Desde que en 2017 se estrenara en las pantallas de cine de todo el mundo la película La venganza de Salazar, la saga Piratas del Caribe ha buscado cómo volver a ser relevante, aunque lo cierto es que todos sabemos qué es lo único que podría funcionar.

Desde luego no es un reboot de la franquicia como ya intentaran Margot Robbie y Disney hace un tiempo, proyecto que no llegó jamás a materializarse, ni una continuación donde otros personajes tomaran el relevo de aquellos que una vez conocimos y amamos, sino una secuela con todas las de la ley.

Will Turner a bordo

Así al menos lo cree Orlando Bloom, quien dio vida a Will Turner en cuatro de las cinco entregas de la saga producida por Jerry Bruckheimer. El actor estuvo presente en la Fan Expo de Chicago y allí declaró que "la manera de ganar" con un relanzamiento de Piratas del Caribe sería reuniendo de nuevo al reparto original.

"Todo está en la escritura, en el guion. Estoy seguro de que hay una manera de crear algo. Me encantaría ver a todo el mundo de vuelta", dijo. "Creo que la manera de hacerlo bien es traer de vuelta a todos. Si pueden, y si todos quisieran regresar", aseguró en sus declaraciones.

Hay más señales

Bloom no solo dejó clara su disposición a volver si el libreto lo merece, sino que alimentó la teoría de que Disney podría estar más cerca de continuar la saga que de empezar desde cero. De hecho, en mayo de 2024 Bruckheimer confirmó que Jeff Nathanson estaba escribiendo un nuevo guion para el estudio.

Igualmente y hace tan solo unos días, Bruckheimer señaló que Johnny Depp "lo haría" siempre y cuando la historia estuviese a la altura, lo que reaviva las especulaciones sobre un regreso del capitán Jack Sparrow, personaje esencial en la saga y única constante en todas las películas.

Con una posible y notable ausencia

La incógnita sigue estando en Keira Knightley. La actriz, que interpretó a Elizabeth Swann en La maldición de la Perla Negra, El cofre del hombre muerto, En el fin del mundo y La venganza de Salazar, ha reiterado en entrevistas recientes que no desea regresar a grandes franquicias tras su experiencia en Piratas del Caribe, a la que calificó de agotadora y con jornadas laborales inasumibles.