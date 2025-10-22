Ozzy Osbourne tendrá su película documental y la podremos ver en streaming muy pronto

El pasado 22 de julio nos despertábamos con la triste noticia de que Ozzy Osbourne había fallecido a los 76 años, poniendo fin a una carrera legendaria en el rock mundial. Hoy, llega la confirmación de que su vida será retratada en una nueva película documental titulada Ozzy: No Escape from Now, que estará disponible en streaming a partir de muy pronto, lo que supone una oportunidad única para revisitar el legado del Príncipe de la Oscuridad.

El documental lleva la firma de la directora Tania Alexander, y está producido en colaboración con la familia Osbourne. Planteado como un retrato "honesto, cálido y profundamente personal" de una de las mayores estrellas del rock, el filme aborda cómo el mundo de Osbourne se detuvo súbitamente hace seis años, obligándole a reflexionar sobre quién era realmente, a enfrentarse a su propia mortalidad y a cuestionarse si volvería a subirse al escenario por última vez.

Los últimos años de una leyenda

El documental muestra la vida de Ozzy tras su caída en 2019, que desembocó en múltiples cirugías y el posterior diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, retratando el impacto en su salud, en su movilidad y en su rutina diaria. También se muestra el papel central de la música en su vida, y cómo su peculiar sentido del humor tan característico permanecía intacto a pesar de todo.

Además, el proyecto incluye testimonios de quienes vivieron esos últimos años junto a él: su esposa Sharon Osbourne, sus hijos Kelly y Jack, así como colaboradores musicales de primer nivel como Tony Iommi, Duff McKagan, Robert Trujillo, Billy Idol, entre otros.

El Padrino del Heavy Metal regresa en noviembre

En cuanto a su estreno, Ozzy: No Escape from Now no tardará en llegar a nuestras fronteras, con un estreno previsto para el 2 de noviembreen exclusiva en SkyShowtime. Para quienes llevan años siguiendo la trayectoria de Ozzy Osbourne, desde sus épocas en Black Sabbath hasta su carrera en solitario, esta película documental representa una pieza de archivo clave.

Ozzy: No Escape from Now refleja no únicamente el legado musical del Príncipe de las Tinieblas, sino también su vulnerabilidad, sus miedos y la lucha por subirse al escenario una vez más.