La pantalla de tu móvil está anticuada: así es el increíble "papel electrónico" que tiene una resolución de 25.000 píxeles por pulgada

Un grupo de científicos suecos ha desarrollado un material capaz de mostrar imágenes con una definición tan alta que el ojo humano no puede distinguir los píxeles. Se trata de un tipo de “papel electrónico” con una densidad superior a los 25.000 píxeles por pulgada, una cifra absurdamente superior a cualquier pantalla actual.

Este avance podría transformar la forma en que percibimos las pantallas, especialmente en campos como la realidad virtual y aumentada, donde la distancia entre el ojo y el panel exige resoluciones extremas. Además, el prototipo, presentado en la revista científica Nature, apenas tiene el tamaño de un grano de arena.

El secreto detrás de la pantalla con mayor resolución de la historia

Esquema de la pantalla frente a un ojo Santosa, A.S.S., Chang, YW., Dahlin, A.B. et al

El secreto de esta nueva tecnología está en los nuevos “metapíxeles”, diminutas estructuras construidas con óxido de tungsteno (WO₃). A diferencia de los píxeles tradicionales que emiten luz, estos reflejan la luz ambiental y cambian su color cuando reciben corriente eléctrica. Gracias a ello, pueden reproducir imágenes sin necesidad de retroiluminación, al estilo de un papel electrónico, pero con una nitidez sin precedentes.

Esquema del funcionamiento de los metapíxeles Santosa, A.S.S., Chang, YW., Dahlin, A.B. et al

Cada metapíxel mide apenas 560 nanómetros de ancho, una escala tan pequeña que permite empaquetar decenas de miles en un solo milímetro. Eso equivale a más de 25.000 píxeles por pulgada (ppp); para ponernos en contexto, el iPhone 17 tiene 460 ppp. En una demostración, los investigadores incluso reprodujeron una versión microscópica de El beso de Gustav Klimt con un nivel de detalle que solo podía apreciarse bajo el microscopio.

Además de su resolución extrema, promete un consumo energético mínimo, ya que al ser reflectivo no requiere luz constante ni grandes cantidades de energía para mantener la imagen. Esto podría allanar el camino hacia pantallas ultrafinas y de bajo consumo, ideales para dispositivos portátiles, relojes inteligentes o gafas de realidad virtual.

Sin embargo, no todo son ventajas. La tecnología se encuentra en una fase experimental, y el panel mostrado tiene un tamaño de apenas 1,4 x 1,9 milímetros. Escalarlo hasta formatos comerciales supondrá un reto técnico considerable, especialmente en términos de fabricación. Además, el prototipo solo alcanza unas pocas decenas de hercios, insuficientes para vídeo fluido.

Igualmente, su potencial es enorme. Los expertos señalan que podría iniciar una nueva generación de pantallas en las que la calidad visual sea tan alta que resulte indistinguible de la realidad. En entornos de realidad virtual, por ejemplo, eliminaría por completo el conocido “efecto rejilla” que aún aparece al mirar de cerca los píxeles de un visor.