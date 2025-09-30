Parece un llavero, pero realmente es el altavoz más compacto y barato de Xiaomi hasta la fecha

Durante el evento de Xiaomi celebrado la semana pasada en China, la compañía con sede en Pekín presentó su nueva generación de smartphones premium, la cual está formada por los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max.

Como casi todo el protagonismo de esta "keynote" recayó en estos terminales, seguramente hayamos pasado por alto el lanzamiento de otro dispositivo que destaca por su gran relación calidad-precio. Se trata de un mini altavoz bluetooth que es el más compacto y barato de la marca hasta la fecha y que también se puede usar de llavero.

Redmi Bluetooth Speaker 2, toda la información

Sin lugar a dudas, lo primero que llama la atención del nuevo Redmi Bluetooth Speaker 2 es su estética, ya que apuesta por un diseño en forma de "donut" rematado en su parte superior con una arandela para que lo puedas usar de llavero y llevarlo colgado del panatalón con las llaves de casa o del coche.

Además, este nuevo altavoz inalámbrico de la marca Redmi es el más compacto de la firma hasta la fecha y cuenta con la certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, algo que te permitirá llevarlo a la playa o la piscina.

El Redmi Bluetooth Speaker 2 tiene una potencia de 5W y una ranura para tarjetas microSD Xiaomi

A pesar de su reducido tamaño, el nuevo Redmi Bluetooth Speaker 2 está equipado con un controlador de rango completo de 1,5 pulgadas y con un radiador pasivo y tiene una potencia máxima de 5W. Este sistema de sonido te ofrece un sonido realmente equilibrado y unos graves potentes y te permite conectar dos o más altavoces para crear tu propio hilo musical.

Uno de los puntos fuertes de este nuevo altavoz bluetooth es que no solo se puede usar de forma inalámbrica conectado a un smartphone, ya que además de contar con conectividad Bluetooth 5.3, también integra una ranura para tarjetas microSD que te permitirá reproducir tu música favorita desde una tarjeta de memoria sin necesidad de tener el móvil cerca.

El Redmi Bluetooth Speaker 2 cuenta con una batería de 1.000 mAh y con resistencia al agua y al polvo IP67 Xiaomi

Tampoco se queda corto en autonomía el nuevo Redmi Bluetooth Speaker 2, ya que incorpora una batería de 1.000 mAh que promete reproducir música durante 5 horas seguidas y que se recarga mediante un puerto USB Tipo C.

Redmi Bluetooth Speaker 2: disponibilidad y precio

El Redmi Bluetooth Speaker 2 ya se puede comprar en China a través de la tienda JD.com en tres tonalidades diferentes: negra, verde y naranja por un precio oficial de 99 yuanes, menos de 12 euros al cambio.

Todavía no sabemos si este nuevo mini altavoz bluetooth de Redmi llegará al mercado global o si será otro de esos productos que no saldrán del mercado chino, pero, por supuesto, estaremos atentos para informarte de su futuro aterrizaje en España.